"Антитіла" випустили кліп, знятий прямо на передовій у Бахмуті: відео зі справжніми військовими розчулило мережу

У кліпі показані реальні влучання по реальних ворожих цілях бійцями ЗСУ

Український гурт "Антитіла", фронтмен якого Тарас Тополя відсвяткував день народження на фронті, представив новий кліп під назвою "Фортеця Бахмут". Відео зняте прямо на передовій у Бахмуті, де зараз йдуть найзапекліші бої з російськими окупантами.

Прем'єра кліпу відбулась у п'ятницю, 10 лютого, на YouTube. У кадрі – справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні.

"Бахмут став одним із символів цієї війни. І пісня і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України", — говориться в описі до кліпу.

Гурт показав у кадрі бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади. Відомо, що зйомки тривали майже три доби при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом.

Українці в коментарях дуже позитивно оцінили музичне відео відомого гурту. Люди, які страждають від війни, пишуть, що кліп вийшов дуже сильним, потужним, а від перегляду навертаються сльози, ще більше проявляється гордість до наших бійців та шалена злість до ворога.

Нагадаємо, що українські війська продовжують героїчно утримувати Бахмут навіть попри заклики західних партнерів переключити основну увагу з нього на планування нового наступу. Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому так відбувається, а також заявив, що в нашій країні не погоджуються з висновками західних експертів з приводу того, що це місто "не має стратегічного значення".

Раніше командир 45-ї окремої артилерійської бригади, полковник Олег Файдюк заявив, що Збройні сили України можуть утримати Бахмут до весни.

"Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський розповів про ситуацію на фронті у районі Бахмута. Окупаційні війська намагаються оточити місто, проте українські захисники активно їм протидіють.