"Антитела" приглашают украинцев на концерт в Крыму: названы дата и место

Артисты не сомневаются в победе Украины, поэтому уже начали подготовку к большому концерту в украинской Ялте

Украинская группа "Антитела", автор известного хита о Бахмуте, объявила о продаже билетов на большой концерт в Крыму. Дата – 23 августа 2024 года, место – стадион "Аванград" в Ялте, там артисты собираются праздновать Победу Украины.

Об этом сообщается на странице коллектива в Фейсбуке в четверг, 27 апреля 2023 года. Музыканты уверены, что к тому моменту Украина одержит победу над российским врагом.

Так, речь идет о предварительной продаже билетов на мероприятие. Первое крупное стадионное шоу планируется в живописном уголке полуострова – Ялте, аннексированной россией, как и весь Крым, с 2014 года.

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины, — говорится в сообщении группы "Антитела". — Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом. И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями".

Артисты отметили, что летом 2024 года украинцы соберутся в освобожденной от российских захватчиков украинской Ялте, где будут развеваться желто-голубые флаги и звучать современная украинская музыка на все южное побережье Крыма. Музыканты пообещали сыграть свои лучшие песни.

В комментариях к сообщению немало радостных отзывов. Пользователи полностью поддерживают группу в вере в ВСУ и ожидают концерта в украинском Крыму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская чиновница оскандалилась из-за ролика с кавером на песню "Фортеця Бахмут". Фронтмен "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на новость и объяснил, что произошло и есть ли у Инны Солодкой разрешение на использование музыкального и видеоматериала группы.