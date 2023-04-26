Чиновница Минздрава записала "клип с "Антитілами" про Бахмут: даже сам Тополя не в курсе

Тарас Тополя заявил, что не имеет отношения к данному клипу

В YouTube набирает популярность аматорский видеомикс на уже легендарный клип группы "Антитела" к песне "Фортеця Бахмут". И новость бы была не примечательной, если бы не одно "но" — песню перепел человек очень похожий на государственного секретаря Министерства здравоохранения Инну Солодку.

Одной из первых на данный видеоролик обратила внимание журналистка Любовь Величко.

Она рассказала, что наткнулась на данное произведение совершенно случайно, когда искала оригинал.

"Чего только не встретишь в украинском YouTube. Искала клип группы "Антитела" "Фортеця Бахмут", а поисковик выдал любительский видеомикс с участием… государственного секретаря Министерства здравоохранения Инны Солодкой", — пишет журналистка.

И действительно, героиня любительского видео сильно похожа на чиновницу, в добавок к этому видео было загружено на канал под названием "Інна Sweety & Антитіла — Фортеця Бахмут", что намекает на причастность Солодкой. Ведь "Sweety" с английского переводится, как сладкий. Таким образом и получается — Инна Солодка.

По словам Величко, она уже поинтересовалась у Солодкой о том, причастна ли она к данному видео.

"Очень загадочный кейс. Если сделали такое крутое видео, почему сама чиновник его не публикует у себя на странице? И кто изготовил эту красоту? Кто проспонсировал и за какие средства?", — отмечает автор поста.

И пока Солодка не отвечает, в сети уже успел разгореться настоящий скандал. Многие не разделяют восторженных отзывов журналистки и считают, что власти воюющей страны должны заниматься более насущными делами.

Другие же вступили с первыми в спор и встали на защиту чиновницы.

Стоит отметить, что фронтмен группы Тарас Тополя уже отреагировал на пост журналистки и заявил, что не имеет отношение к данному клипу.

К слову позже группа удалила этот комментарий, а на уточняющий вопрос о том, почему так было сделано, ответа не поступило. Вместо этого "Антитела" еще раз уточнили "публикация незаконна".

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