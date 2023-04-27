Скандал вокруг странного клипа чиновницы Минздрава о Бахмуте набирает обороты: видео уже удалили, а автор песни сделал новое заявление

Музыкант отреагировал на скандал

В сети набрал скандал с участием государственного секретаря Министерства здравоохранения Инной Солодкой, которая записала "кавер" на песню группы "Антитела" — "Фортеця Бахмут". Из-за этого лидер музыкального коллектива Тарас Тополя решил записать видеообращение к поклонникам и объяснил, что произошло.

Как объяснил музыкант в своем Facebook, ситуация в целом его несколько "триггернула". Тополя объяснил, что Солодка обратилась к группе около полутора месяца назад и попросила дать фонограмму песни, чтобы создать поздравление для любимого, который находится в Бахмуте.

Тополя говорит, что группа дала ей фонограмму, а он сам даже записал слова поддержки для этого бойца.

Он отметил, что группа не имеет никакого отношения к этому видео, так как видео было частным.

"И теперь, это интимное видео появляется на Youtube-канале, созданном шесть дней назад, на который загружено лишь одно видео и теперь оно разгоняется силами, аффилированными с одной политической силой", — говорит Тополя.

В качестве сравнения музыкант привел ситуацию, если бы кто-то взял чужое грязное белье и начал его "обнюхивать".

"Возможно люди не знают, что это видео личное, оно никогда не имело цели и не было создано для того, чтобы его публиковали в интернете. И автор этого видео не выкладывала его в интернет", — отметил он.

Тополя также призвал украинцев держаться вместе, не ссориться друг с другом и работать вместе на победу Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный украинский бренд сладостей попал в скандал из-за нового продукта.