"Для вас в аду отдельный котел": известный украинский бренд сладостей опозорился новым продуктом

Упаковка новых пирожных паразитирует на образе украинских ассов

Не смотря на то, что в Верховной Раде решили бороться с брендами, использующими тему войны, пока законопроект не был принят на полках украинских магазинах продолжают появляется всякая "геройская" еда. С новым видом пирожных "облажался" и известный кондитерский комбинат, которого наши сограждане уже успели обвинить в "желании нажиться на горе".

Первым на "кринжовый" маркетинговый ход компании обратил внимание журналист и главред издания "Новынарня" Дмитрий Лиховий.

На полках одного из супермаркетов он увидел пирожные, упаковка которых эксплуатирует собирательный образ украинских ассов, которые отдают свои жизни за то, чтобы сделать наше небо безопасным. Речь идет о "Призраке Киева".

"Кому Призрака Киева со скидкой?", — иронично прокомментировал данный продукт журналист.

В комментариях под постом Лиховия украинцы не скрывали своего возмущения.

Напомним, ранее мы писали, что украинская компания попала в громкий скандал из-за выпускаемого ею пива с названием "Герої не вмирають". Производителей в сети обвинили в том, что те наживаются на теме войны.

Также "Телеграф" делал подборку певцов, грешащих байрактарщиной.