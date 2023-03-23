"Бавовна — сладкая вата" и "Дикая дичка". Подборка певцов, грешащих байрактарщиной

Певцов обвиняют в использовании темы патриотизма для хайпа

Украинский контент наконец-то вытеснил российских исполнителей из хит-парадов украинского сегмента музыкальных платформ. Но все чаще можно встретить то, что называют "шароварщина", "неошароварщина", "байрактарщина".

Их объединяет одно — использование темы патриотизма без особой смысловой нагрузки. Шаблон плюс-минус одинаковый, надо употребить слова "козак", "отаман", "гопак", "джавелин", "байрактор", "калина" и т.д.

Если в начале войны такие песни действительно поддерживали боевой дух, то за год немножко приелись, потому что несут только поверхностные смыслы.

"Телеграф" подобрал собственный хит-парад адептов калины и гопака:

HANUMIKE. "Дикая Дичка"

Скриншот из клипа на песню HANUMIKE "Дикая Дичка"

Самый свежий хит в нашей подборке — это трек "Дикая дичка" от группы HANUMIKE и звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой. Главным героем клипа стал POSITIFF и реальные защитницы из рядов ВСУ.

По замыслу авторов, эта песня посвящается украинским женщинам-военным и "горячей любви в современных реалиях".

Но стоит обратить внимание на слова песни, потому что это бинго: здесь встречаются слова "байрактар", "хаймарс", "автомат" и фольклорные штампы "при лужайке, при лужайке и при широком поле". Эта песня – чемпион в рейтинге частоты ключевых слов:

Ой при лужку, при лужку та при широкім полі

І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі

В одній ручці автомат — в інший капучино

Це не Джавелін

Це не Хаймарс

Це моя дівчина.

События видео разворачиваются в поле, на фоне табличек "Осторожно, мины" и бронированных автомобилей. Также вопросы вызывают следующие строчки:

Заряджаю "Іглу" і стріляю

Ра-та-та, я кришу і збиваю.

В комментариях под клипом пользователи обвиняют артистов в хайпе на военной теме, отсутствии смысла и сексуализации женщин в ВСУ (из-за фраз "не выходит из головы пиксельная юбочка" и "мой бетер без соляры уже скучает, ты даже на расстоянии его заводишь ").

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Мирами. "Бавовна — сладкая вата"

Популярная музыкальная украинская группа Mirami выпустила трек и клип к нему под названием "Бавовна — сладкая вата". В припевах употребляются популярные фразы, которые никак не связаны между собой и сложно понять, что это значит:

Бавовна — солодка вата

Чекає доня на тата.

Бавовна — солодка вата

А мати жде сина в хату.

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"Гарна українка я! А я танцюю гопака"

На этой неделе TikTok разорвал трек "Гопак" Юлии Лущинской. Он стал вирусным после того, как в сети появилось видео того, как Лущинская поет эту песню для Дмитрия Гордона на "мосту Кличко" в Киеве:

Основные вопросы вызывает припев, потому что за злоупотребление стереотипами об украинцах его назвали шароварщиной:

Коси заплела, вишиванку одягла

Гарна українка я! Я танцюю гопака

Гоп — гоп гопака

Я танцюю гопака!

В соцсетях трек начали использовать для мемов.

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Певица Юлия Юрина (ЮЮ) в Instagram написала сообщение, где раскритиковала попытки быть в тренде, поя фольклор:

"Мотанки-веночки, милитари и патриотизм, "мы сильные/свободные/хорошие/танцую гопака". Во-первых, традиционно девушки не танцевали Гопак, это пришло с советских времен. Во-вторых, зачем вы лезете со своими горе-стилистами и вешаете на себя все что присуще да и не присуще… Четвертое — ну зачем вы делаете это все в своей манере страдальческих девственниц, которым глотки рвет свое самолюбование?… У меня, как у фольклориста просто кровь из глаз и из ушей от этого всего ", — пишет Юрина.

Михаил Поплавский "Офицеры"

Поплавский использует максимальное количество стереотипов в одном видео

Михаил Поплавский также смог сгенерировать бинго из всех культурных маркеров: в видеоклипе он поет на фоне красной калины, вокруг него девушки в вышиванках и в венках, это сопровождает видеоряд, где казаки в шароварах и саблями танцуют гопак.

Не обошлось без танца козаков

Также показана работа артиллерии, авиации, есть украинские флаги.

"Скоро победа" от Руханкомена

Под раздачу соцсетей на волне всеобщего раздражения от "байрактарщины" попал и Руханкомен. Автор и исполнитель Игорь Корчагин представил детскую песню "Скоро победа" в TikTok, в которой тщательно продумал танцевальные движения.

Беремо рюкзачок

З ним разом буде "ОК"

Рюкзачок тривожний,

Та я непереможний!

Но контекст сыграл против него — Руханкомена пригласили на единый телемарафон, что вызвало сарказм в его сторону и сравнение с псом Патроном. Также есть и те, кто заступается за автора, потому что для детей такой контент полезен.

Соцсети обсуждают последние хиты

Лобода спела о калине и хатах

Певица Светлана Лобода, до полномасштабной войны работавшая в россии, в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину презентовала видео на сингл "По-украински".

В песне "По-украински" Лобода поет на фоне гор, одетая в костюм с элементами фольклора, вокруг нее танцуют девушки в вышиванках и венках. Неожиданно, но в песне есть слова "калина", "хаты", "дух будто горы", "гнев украинских сыновей", "дух свободы". Певица призывает "не забывать и не прощать".

Для контекста: Лободу критиковали за желание усидеть на двух стульях, уплату налогов стране-агрессору, публичное избегание оценки темы войны еще в период АТО и ООС и за многочисленные публичные жалобы о ее "притеснениях" (действительно, почему бы это) в Украине.

Список звезд, которые грешат байрактарщиной, на самом деле бесконечен и всех перечислить невозможно. К примеру, ранее популярный рэпер Потап посвятил свою песню волонтерам, но удивил украинцев подходом к подбору слов. В песне сочетаются фразы "где была" (как в народных песнях о дочери, которая загуляла с парнем до самого утра) и "волонтерила" – понятие, не позволяющее себе насмешек и двойного контекста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий ограничение использования военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок.