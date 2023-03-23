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"Бавовна — сладкая вата" и "Дикая дичка". Подборка певцов, грешащих байрактарщиной

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Народную тематику используют Поплавский, группа Mirami, Юлия Лущинская.
Народную тематику используют Поплавский, группа Mirami, Юлия Лущинская.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Певцов обвиняют в использовании темы патриотизма для хайпа

Украинский контент наконец-то вытеснил российских исполнителей из хит-парадов украинского сегмента музыкальных платформ. Но все чаще можно встретить то, что называют "шароварщина", "неошароварщина", "байрактарщина".

Их объединяет одно — использование темы патриотизма без особой смысловой нагрузки. Шаблон плюс-минус одинаковый, надо употребить слова "козак", "отаман", "гопак", "джавелин", "байрактор", "калина" и т.д.

Если в начале войны такие песни действительно поддерживали боевой дух, то за год немножко приелись, потому что несут только поверхностные смыслы.

"Телеграф" подобрал собственный хит-парад адептов калины и гопака:

HANUMIKE. "Дикая Дичка"

Дикая Дичка
Скриншот из клипа на песню HANUMIKE "Дикая Дичка"

Самый свежий хит в нашей подборке — это трек "Дикая дичка" от группы HANUMIKE и звезды сериала "Папик" Дарьи Петрожицкой. Главным героем клипа стал POSITIFF и реальные защитницы из рядов ВСУ.

По замыслу авторов, эта песня посвящается украинским женщинам-военным и "горячей любви в современных реалиях".

Но стоит обратить внимание на слова песни, потому что это бинго: здесь встречаются слова "байрактар", "хаймарс", "автомат" и фольклорные штампы "при лужайке, при лужайке и при широком поле". Эта песня – чемпион в рейтинге частоты ключевых слов:

Ой при лужку, при лужку та при широкім полі

І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі

В одній ручці автомат — в інший капучино

Це не Джавелін

Це не Хаймарс

Це моя дівчина.

События видео разворачиваются в поле, на фоне табличек "Осторожно, мины" и бронированных автомобилей. Также вопросы вызывают следующие строчки:

Заряджаю "Іглу" і стріляю

Ра-та-та, я кришу і збиваю.

В комментариях под клипом пользователи обвиняют артистов в хайпе на военной теме, отсутствии смысла и сексуализации женщин в ВСУ (из-за фраз "не выходит из головы пиксельная юбочка" и "мой бетер без соляры уже скучает, ты даже на расстоянии его заводишь ").

Песни о хаймарсе, хлопке
Соцсети обсуждают последние хиты

Мирами. "Бавовна — сладкая вата"

Популярная музыкальная украинская группа Mirami выпустила трек и клип к нему под названием "Бавовна — сладкая вата". В припевах употребляются популярные фразы, которые никак не связаны между собой и сложно понять, что это значит:

Бавовна — солодка вата

Чекає доня на тата.

Бавовна — солодка вата

А мати жде сина в хату.

Песни о хаймарсе, хлопке
Соцсети обсуждают последние хиты

"Гарна українка я! А я танцюю гопака"

На этой неделе TikTok разорвал трек "Гопак" Юлии Лущинской. Он стал вирусным после того, как в сети появилось видео того, как Лущинская поет эту песню для Дмитрия Гордона на "мосту Кличко" в Киеве:

Основные вопросы вызывает припев, потому что за злоупотребление стереотипами об украинцах его назвали шароварщиной:

Коси заплела, вишиванку одягла

Гарна українка я! Я танцюю гопака

Гоп — гоп гопака

Я танцюю гопака!

В соцсетях трек начали использовать для мемов.

Песни о хаймарсе, хлопке
Соцсети обсуждают последние хиты

Певица Юлия Юрина (ЮЮ) в Instagram написала сообщение, где раскритиковала попытки быть в тренде, поя фольклор:

"Мотанки-веночки, милитари и патриотизм, "мы сильные/свободные/хорошие/танцую гопака". Во-первых, традиционно девушки не танцевали Гопак, это пришло с советских времен. Во-вторых, зачем вы лезете со своими горе-стилистами и вешаете на себя все что присуще да и не присуще… Четвертое — ну зачем вы делаете это все в своей манере страдальческих девственниц, которым глотки рвет свое самолюбование?… У меня, как у фольклориста просто кровь из глаз и из ушей от этого всего ", — пишет Юрина.

Михаил Поплавский "Офицеры"

Песни о калине и Украине
Поплавский использует максимальное количество стереотипов в одном видео

Михаил Поплавский также смог сгенерировать бинго из всех культурных маркеров: в видеоклипе он поет на фоне красной калины, вокруг него девушки в вышиванках и в венках, это сопровождает видеоряд, где казаки в шароварах и саблями танцуют гопак.

Песни Поплавского
Не обошлось без танца козаков

Также показана работа артиллерии, авиации, есть украинские флаги.

"Скоро победа" от Руханкомена

Под раздачу соцсетей на волне всеобщего раздражения от "байрактарщины" попал и Руханкомен. Автор и исполнитель Игорь Корчагин представил детскую песню "Скоро победа" в TikTok, в которой тщательно продумал танцевальные движения.

Беремо рюкзачок

З ним разом буде "ОК"

Рюкзачок тривожний,

Та я непереможний!

Но контекст сыграл против него — Руханкомена пригласили на единый телемарафон, что вызвало сарказм в его сторону и сравнение с псом Патроном. Также есть и те, кто заступается за автора, потому что для детей такой контент полезен.

Песни о хаймарсе, хлопке
Соцсети обсуждают последние хиты

Лобода спела о калине и хатах

Певица Светлана Лобода, до полномасштабной войны работавшая в россии, в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину презентовала видео на сингл "По-украински".

В песне "По-украински" Лобода поет на фоне гор, одетая в костюм с элементами фольклора, вокруг нее танцуют девушки в вышиванках и венках. Неожиданно, но в песне есть слова "калина", "хаты", "дух будто горы", "гнев украинских сыновей", "дух свободы". Певица призывает "не забывать и не прощать".

Для контекста: Лободу критиковали за желание усидеть на двух стульях, уплату налогов стране-агрессору, публичное избегание оценки темы войны еще в период АТО и ООС и за многочисленные публичные жалобы о ее "притеснениях" (действительно, почему бы это) в Украине.

Список звезд, которые грешат байрактарщиной, на самом деле бесконечен и всех перечислить невозможно. К примеру, ранее популярный рэпер Потап посвятил свою песню волонтерам, но удивил украинцев подходом к подбору слов. В песне сочетаются фразы "где была" (как в народных песнях о дочери, которая загуляла с парнем до самого утра) и "волонтерила" – понятие, не позволяющее себе насмешек и двойного контекста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий ограничение использования военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок.

Теги:
#Война #Светлана Лобода #Михаил Поплавский #Байрактар #Хайп