"Я очень виновата": Лобода дала интервью российской журналистке и повинилась перед Украиной

Певица жалеет, что не интересовалась, как живет ее родина с 2014 года.

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ранее активно строила свою карьеру в стране-агрессоре, лишь спустя месяц полномасштабного вторжения рф в Украину признала, что на ее родине идет настоящая война. А теперь она открыто выступает против россии, и даже запела на украинском языке.

Во вторник, 6 сентября, вышло интервью Лободы, которое она дала российской журналистке, признанной в рф иностранным агентом, Екатерине Гордеевой. В нем певица рассказала "где она была 8 лет" и почему все это время жила и работала в россии.

На вопрос журналистки, понимает ли Лобода, что российская агрессия 2014 и 2022 годов связана между собой, артистка ответила, что только сейчас она начала понимать, что очень сильно заблуждалась по поводу россии. А так как война задела и ее и ее семью, ведь родом она с Ирпеня, то она все понимает однозначно — рф развязала войну против Украины.

"Столько примеров у меня сейчас перед глазами, и я понимаю, что я очень заблуждалась. Я виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране… Сейчас моя позиция не может быть другой, она однозначна — я на стороне своей страны, своей родины, своей семьи, моей команды …", – отметила певица.

Напомним, что Светлану Лободу внесли в список лиц, которым запретили въезд в россию на 50 лет. Причиной такого запрета стало то, что она осудила действия российских оккупантов в Украине.