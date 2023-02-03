Лобода выпустила песню на украинском и зачитала рэп: в комментариях разгорелись бурные споры

Артистка также назвала дату выхода нового альбома

Известная певица Светлана Лобода, надевшая недавно национальный наряд, презентовала свою новую украиноязычную песню под названием "По-Українськи", в которой звезда и зачитала рэп. Ранее артистка уже выпускала песню "Молитва" на украинском и черно-белый клип на нее.

Аудио было опубликовано в пятницу, 3 февраля, на YouTube-канале. "Это песня, слова в которой стали отражением чувств каждого борющегося за свободу, за независимость и за жизнь в свободной Украине", — так описывается патриотическая новинка Лободы.

"По-Українськи" стал четвертым синглом певиці с момента начала полномасштабной войны и главным синглом в альбоме артистки, премьера которого ожидается уже этой весной.

Однако не всем украинцам пришлась по душе творение исполнительницы. Пользователи Инстаграма поделились своими впечатлениями о песне.

Так, среди восхищенных комментариев, к примеру, "Очень красивая и с глубоким смыслом песня! Спасибо вам за этот шедевр", "Это такой неимоверный, сильный трек! Уверена, что он сопроводит победу Украины и я не устану говорить Вам спасибо за Ваше творчество, любим", "Обожаю вас. Вы такая молодец", есть и более негативные отзывы.

Напомним, что Светлана Лобода после 24 февраля 2022 года поддерживает Украину, в том числе приезжала на свою малую родину – в пострадавший от российских захватчиков Ирпень. Она публично извинилась перед украинцами, что не интересовалась событиями в Украине после 2014 года. До этого звезда много лет развлекала российского слушателя, активно участвовала в тамошних шоу, не вспоминая о родной стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что песни украинских звезд, которые высказались против вторжения россии в Украину, исчезли с российских радиостанций. Однако молчуны – Ани Лорак, Елка, Maruv, тоже уроженцы украинских городов, — цензуры избежали.