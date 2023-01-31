Годами строившая карьеру в рф Лобода надела национальный наряд и заговорила о духе свободы украинцев (фото)

Артистка показалась в аутентичном украинском образе

Певица Светлана Лобода много лет выступала в рф, но после полномасштабного вторжения агрессора признала нападение россии на ее родную страну. Артистка впервые за долгое время выпустила песню на украинском языке "Молитва", и, судя по всему, на очереди ее новый украиноязычный трек.

Об этом свидетельствует публикация Лободы в Инстаграм. На снимке певица предстала в национальном украинском наряде – вышитой сорочке, сверху которой наброшен белый пиджак, и колоритных украшениях.

Вероятно, новая песня Лободы будет презентована уже в пятницу, 3 февраля. Певица в соцсетях поделилась фрагментом текста этого трека:

Бо дух свободи у кожній клітинці,

Ми кожного із вас зустрінемо по…

В комментариях пользователи преимущественно положительно отреагировали на новый снимок и анонс украиноязычной песни. Люди делают комплименты Лободе и ждут выхода музыкальной новинки.

Лобода удивила сеть национальным образом

В комментариях много похвалы и комплиментов

Лобода после 24 февраля 2022 года поддерживает Украину, в том числе приезжала на свою малую родину – в пострадавший от российских захватчиков Ирпень. Она публично извинилась перед украинцами, что не интересовалась событиями в Украине после 2014 года. Тем не менее, до этого звезда много лет развлекала российского слушателя, активно участвовала в тамошних шоу, не вспоминая о родной стране. А в 2017 году и вовсе жаловалась Андрею Малахову на "Первом канале", что получала угрозы от радикалов в Украине и пострадала от провокаций украинских журналистов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что песни украинских звезд, которые высказались против вторжения россии в Украину, исчезли с российских радиостанций. Однако молчуны – Ани Лорак, Елка, Maruv, то же уроженцы украинских городов, — цензуры избежали.