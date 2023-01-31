Лобода, яка роками будувала кар’єру в рф, одягла національне вбрання і заговорила про дух свободи українців (фото)

Артистка показалася в автентичному українському образі

Співачка Світлана Лобода багато років виступала в рф, але після повномасштабного вторгнення агресора визнала напад росії на її рідну країну. Артистка вперше за довгий час випустила пісню українською мовою "Молитва", і, зважаючи на все, на черзі її новий україномовний трек.

Про це свідчить публікація Лободи в Інстаграм. На знімку співачка постала у національному українському вбранні – вишитій сорочці, зверху якої накинутий білий піджак, та колоритних прикрасах.

Ймовірно, нову пісню Лободи буде презентовано вже у п’ятницю, 3 лютого. Співачка у соцмережах поділилася фрагментом тексту цього треку:

Бо дух свободи у кожній клітинці,

Ми кожного із вас зустрінемо по…

У коментарях користувачі переважно позитивно відреагували на новий знімок та анонс україномовної пісні. Люди роблять компліменти Лободі і чекають на вихід музичної новинки.

Лобода здивувала мережу національним образом

У коментарях багато похвали та компліментів

Лобода після 24 лютого 2022 року підтримує Україну, в тому числі приїжджала на свою малу батьківщину – в Ірпінь, який постраждав від російських загарбників. Вона публічно вибачилася перед українцями, що не цікавилася подіями в Україні після 2014 року. Тим не менш, до цього зірка багато років розважала російського слухача, брала активну участь у тамтешніх шоу, не згадуючи про рідну країну. А у 2017 році взагалі скаржилася Андрію Малахову на "Першому каналі", що отримувала погрози від радикалів в Україні та постраждала від провокацій українських журналістів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення рф в Україну, зникли з російських радіостанцій. Проте мовчуни – Ані Лорак, Йолка, Maruv, теж уродженці українських міст, – цензури уникли.