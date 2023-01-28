Зрадниця Анна Асті колесить США з путіністом Кіркоровим, поки в Україні триває війна (фото)

Співачка продалася країні-агресорці з тельбухами

Співачка Анна Асті (справжнє ім’я Анна Дзюба), яка в перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні, подорожує з російським співаком, путіністом Філіпом Кіркоровим Америкою.

Поки в її країні триває кровопролитна війна і гинуть її земляки, 32-річна артистка, родом із Черкас, колесить США в компанії людини, яка активно підтримує диктаторський режим президента росії володимира путіна та вбивства невинних українців.

Загальне фото зі знаменитої траси 66 любителі Кремля опублікували у соціальній мережі Інстаграм. Зокрема, похвалилася подією на своїй сторінці сама Анна Асті.

Варто зазначити, що її акаунт, як і акаунт Кіркорова, недоступний для перегляду на території України.

Нагадаємо, що раніше Анну Асті звинуватили у плагіаті Світлани Лободи. На думку користувачів мережі, вона копіює образ співачки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Філіп Кіркоров спробував принизити президента України Зеленського після введення санкцій, але нарвався на хейт. Українці у коментарях швидко поставили путініста на місце.