Певица продалась стране-агрессорше с потрохами

Певица Анна Асти (наст. имя Анна Дзюба), которая в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине, путешествует с российским певцом, путинистом Филиппом Киркоровым по Америке.

Пока в ее стране идет кровопролитная война и гибнут ее земляки, 32-летняя артистка, родом с Черкасс, колесит по США в компании человека, который активно поддерживает диктаторский режим президента россии владимира путина и убийства невинных украинцев.

Общее фото со знаменитой трассы 66 любители Кремля опубликовали в социальной сети Инстаграм. В частности, похвасталась событием на своей странице сама Анна Асти.

Стоит отметить, что ее аккаунт, как и аккаунт Киркорова, недоступна для просмотра на территории Украины.

Напомним, что ранее Анну Асти обвинили в плагиате Светланы Лободы. По мнению пользователей сети, она копирует образ певицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Филипп Киркоров попытался унизить президента Украины Зеленского после введения санкций, но нарвался на хейт. Украинцы в комментариях быстро поставили путиниста на место.