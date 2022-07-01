"Списывай, но не точь-в-точь": Анна Asti стала посмешищем в сети, став "копией" Лободы (фото, видео)

Двух исполнительниц объединяют также схожие черты лица и белокурые волосы.

Известная певица из Украины, экс-солистка популярной группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая лишь в 2022-м году начала сольную карьеру, видимо решила пойти стопами своей коллеги — певицы Светланы Лободы. Как и Лобода, Анна Asti начала строить свою карьеру не на родине, а стране-агрессоре — россии. Более того, в этом "копирование" не закончилось.

В сети заметили, что Анна уже копирует не только поведение Лободы на сцене, и иногда даже ее концертные костюмы, но и ее стиль в повседневной жизни. Также Asti решила "одолжить" и "друзей" своей коллеги — к примеру, российского артиста Филлипа Киркорова.

"Списывай, только не точь-в-точь — Ок" — комментируют новый стиль Анны Asti "а-ля Лобода" в телеграм-канале "Только никому".

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Также плагиат заметили и в одном из выступлений Анны. Выступая перед российскими выпускниками с одной из своих новых песен, в проигрыше певица со своей подтанцовкой исполняла небольшой танец, движения которого очень напоминают танец из клипа Светланы Лободы "moLOko".

Напомним, что о том, что группа Artik&Asti распадается, стало известно 2 ноября 2021 года. Об этом немногословно сообщил Артик в своем Инстаграм. Асти свой уход из группы практически не комментировала. Лишь в интервью Ксении Собчак девушка коротко отметила, что в этом "никто не виноват". В сети стали появляться слухи, что в группе долгое время были конфликты.

Лишь спустя 2 месяца Анна раскрыла причину своего ухода из группы. По ее словам, они с Умрихиным решили просто разойтись по сольным дорогам спустя 10-летнего сотрудничества.

Ранее, "Телеграф" рассказывал об истории успеха группы Artik & Asti: с момента создания до новости о распаде коллектива.