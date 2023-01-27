"Что за Бенджамин Баттон?": Галкин за время пребывания в Израиле резко помолодел (видео)
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Теперь всем интересно, что именно дает такой мощный омолаживающий эффект
Известный российский юморист Максим Галкин, выступающий против войны в Украине и в декабре даже внезапно перешедший на украинский язык, удивил изменениям во внешности. Сейчас он вместе с семьей (женой Аллой Пугачевой и их детьми) находится в Израиле. После выезда из россии комик возобновил концертную деятельность и теперь путешествует по миру, давая сольные концерты. Об одном из них пародист и решил рассказать, записав видео, однако "задело" его фанатов совсем не это.
В ближайшее время у Галкина запланировано выступление в Грузии. О концерте в Тбилиси он решил сообщить через свой инстаграм-аккаунт, запостив видео, на котором его лицо снято крупным планом.
В комментариях сразу посыпались вопросы типа:
- "Молодильные яблочки в деле?",
- "Это на вас так израильский климат подействовал?",
- "Что за Бенджамин Баттон?",
- "Алла Борисовна помолодела на глазах, Максим Галкин выглядит как мальчик. Это Израиль так лечит или россия так калечит?"
Однако были и те, кто заподозрил в "удивительном помолодении Галкина" обычные инстаграм-фильтры. Мол, так каждый может.
Кстати, в начале видео Галкин говорил на грузинском. В комментариях оценили и этот момент. Так, одна из поклонниц пишет: "Вы даже некоторых наших грузин лучше разговариваете и произносите слова!".
Напомним, что из-за поддержки артистом Украины на россии в него постоянно бросаются бессмысленными обвинениями. Например, что у него нетрадиционная ориентация, а его жена Алла Пугачева, тоже открыто выступающая против кремлевского режима, — якобы подставная. Недавно Галкин нашел, как ответить на эту чушь и даже сорвал после этого бурные аплодисменты.