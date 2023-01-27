"Что за Бенджамин Баттон?": Галкин за время пребывания в Израиле резко помолодел (видео)

Теперь всем интересно, что именно дает такой мощный омолаживающий эффект

Известный российский юморист Максим Галкин, выступающий против войны в Украине и в декабре даже внезапно перешедший на украинский язык, удивил изменениям во внешности. Сейчас он вместе с семьей (женой Аллой Пугачевой и их детьми) находится в Израиле. После выезда из россии комик возобновил концертную деятельность и теперь путешествует по миру, давая сольные концерты. Об одном из них пародист и решил рассказать, записав видео, однако "задело" его фанатов совсем не это.

В ближайшее время у Галкина запланировано выступление в Грузии. О концерте в Тбилиси он решил сообщить через свой инстаграм-аккаунт, запостив видео, на котором его лицо снято крупным планом.

В комментариях сразу посыпались вопросы типа:

"Молодильные яблочки в деле?",

"Это на вас так израильский климат подействовал?",

"Что за Бенджамин Баттон?",

"Алла Борисовна помолодела на глазах, Максим Галкин выглядит как мальчик. Это Израиль так лечит или россия так калечит?"

Однако были и те, кто заподозрил в "удивительном помолодении Галкина" обычные инстаграм-фильтры. Мол, так каждый может.

Кстати, в начале видео Галкин говорил на грузинском. В комментариях оценили и этот момент. Так, одна из поклонниц пишет: "Вы даже некоторых наших грузин лучше разговариваете и произносите слова!".

Напомним, что из-за поддержки артистом Украины на россии в него постоянно бросаются бессмысленными обвинениями. Например, что у него нетрадиционная ориентация, а его жена Алла Пугачева, тоже открыто выступающая против кремлевского режима, — якобы подставная. Недавно Галкин нашел, как ответить на эту чушь и даже сорвал после этого бурные аплодисменты.