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Галкин высмеял нелепую пропаганду россии насчет своей ориентации и сорвал бурные аплодисменты (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Его шутки оценила весь зал Новость обновлена 17 января 2023, 11:05
Его шутки оценила весь зал. Фото tvcenter.ru

Из-за поддержки артистом Украины на россии в него постоянно бросаются бессмысленными обвинениями

Известный российский юморист Максим Галкин, недавно прокричавший "Героям слава!" прямо со сцены на своем концерте в Дубае, регулярно становится жертвой российской пропаганды из-за своей проукраинской позиции. Его и его жену Аллу Пугачеву постоянно вспоминают в пропагандистских ток-шоу, придумывая все новые поводы поплеваться ядом.

Недавно на россии начали разгонять, что Галкин, мол, гомосексуалист, а его жена и дети — это всего лишь прикрытие. Пародист решил высмеять эту нелепую пропаганду прямо во время своего концерта: "Если ты против власти, значит ты или еврей, или под**ас! Но в моем случае это удачное совпадение", — пошутил комик, сорвав бурные аплодисменты зала. Видео с выступления комика публикует УНИАН Lite.

Однако это была не единственная его шутка о своей (и не только) сексуальной ориентации. Позже комик вспомнил о путинисте Филиппе Киркорове, который "конечно же, гораздо натуральнее" его самого.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин и его жена – известная российская певица Алла Пугачева – активно осуждают политику путина и массовые убийства украинцев. Из-за своей позиции пара вместе с детьми была вынуждена покинуть россию и перебраться в Израиль. Галкина в кремле называют "иноагентом", так что возвращаться в москву он не собирается. Комик возобновил гастроли по миру и заявил, что будет передавать часть средств украинцам, пострадавшим из-за войны, развязанной россией. Пугачева, кстати, в свое время тоже просила внести ее в список иноагентов, который ведет минюст рф.

Ранее мы рассказывали, что после очередной пластической операции ярый путинист Филипп Киркоров удивил сеть новой походкой. Любимец кремля теперь больше похож на ожившего работа.

Теги:
#Филипп Киркоров #Алла Пугачева #Максим Галкин