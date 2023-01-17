Галкин высмеял нелепую пропаганду россии насчет своей ориентации и сорвал бурные аплодисменты (видео)

Из-за поддержки артистом Украины на россии в него постоянно бросаются бессмысленными обвинениями

Известный российский юморист Максим Галкин, недавно прокричавший "Героям слава!" прямо со сцены на своем концерте в Дубае, регулярно становится жертвой российской пропаганды из-за своей проукраинской позиции. Его и его жену Аллу Пугачеву постоянно вспоминают в пропагандистских ток-шоу, придумывая все новые поводы поплеваться ядом.

Недавно на россии начали разгонять, что Галкин, мол, гомосексуалист, а его жена и дети — это всего лишь прикрытие. Пародист решил высмеять эту нелепую пропаганду прямо во время своего концерта: "Если ты против власти, значит ты или еврей, или под**ас! Но в моем случае это удачное совпадение", — пошутил комик, сорвав бурные аплодисменты зала. Видео с выступления комика публикует УНИАН Lite.

Однако это была не единственная его шутка о своей (и не только) сексуальной ориентации. Позже комик вспомнил о путинисте Филиппе Киркорове, который "конечно же, гораздо натуральнее" его самого.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Максим Галкин и его жена – известная российская певица Алла Пугачева – активно осуждают политику путина и массовые убийства украинцев. Из-за своей позиции пара вместе с детьми была вынуждена покинуть россию и перебраться в Израиль. Галкина в кремле называют "иноагентом", так что возвращаться в москву он не собирается. Комик возобновил гастроли по миру и заявил, что будет передавать часть средств украинцам, пострадавшим из-за войны, развязанной россией. Пугачева, кстати, в свое время тоже просила внести ее в список иноагентов, который ведет минюст рф.

Ранее мы рассказывали, что после очередной пластической операции ярый путинист Филипп Киркоров удивил сеть новой походкой. Любимец кремля теперь больше похож на ожившего работа.