Киркоров после очередной пластики удивил сеть новой походкой (видео)

Российский певец теперь похож на человекоподобного робота

Звезда российской эстрады, ярый путинист Филипп Киркоров, недавно попавший под санкции и после этого попытавшийся унизить Президента Украины, снова лег под нож и теперь выглядит еще более странно, чем обычно. Певец странно ходит и не отпускает от себя пластического хирурга.

Удивительный вид и поведение Киркорова заметили пользователи соцсетей. На видео, которое появилось в телеграм-канале НЕБОЖЕНА, его ходьба больше напоминает робота, чем человека.

"Киркоров снова себя урезал. Теперь за ним везде ходит пластический хирург Тимур Хайдаров. Пожалуй, отрезает лишнее прямо в реальном времени", — подписано видео.

В комментариях уже собралось немало предположений, люди не ленятся высказывать все новые и новые версии. Здесь варианты – на любой вкус:

Разваливается попугайчик

Непонятно, то ли паралич, то ли обос*ался…

И "поет" в дупло!

Ноги иксом:) или после клизмы)

Что с ногами? Процедура подтягивания и ушивания не только на лице была?

А идет так, будто не урезали, а местами прибавили, — пишут в комментариях.

Кремлевский пропагандист уже не в первый раз делает себе пластику. После последнего раза он заметно похудел, зато его лицо теперь похоже на других персонажей русской эстрады.

Напомним, что Кирковов активно поддерживает политику путина и развязанную им войну в Украине. В свое время он выступал в оккупированном Крыму и проводил другие пропагандистские концерты. Фигурант сайта "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины и международному правопорядку. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Они предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрещение вывода капитала, лишение государственных наград и т.д.

Раньше мы рассказывали о больном Баскове — еще одном ярком приверженце путинского режима. Он все больше становится похожим на восковую фигуру – сильно располнел и не может самостоятельно передвигаться, его все труднее узнавать на фото.