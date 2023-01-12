Кіркоров після чергової пластики здивував мережу новою ходою (відео)

Російський співак тепер схожий на людиноподібного робота

Зірка російської естради, затятий путініст Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив під санкції і після цього спробував принизити Президента України, знову ліг під ніж і тепер виглядає ще більш дивно, аніж зазвичай. Співак дивно ходить і не відпускає від себе пластичного хірурга.

Дивний вигляд і поведінку Кіркорова помітили користувачі соцмереж. На відео, яке з’явилося у телеграм-каналі НЕБОЖЕНА, його ходьба більше нагадує робота, ніж людину.

"Кіркоров знову себе урізав. Тепер за ним скрізь ходить пластичний хірург Тимур Хайдаров. Мабуть, відрізає зайве прямо в реальному часі", — підписане відео.

У коментарях вже зібралося чимало припущень, люди не лінуються висловлювати все нові і нові версії. Тут варіанти — на будь-який смак:

Розвалюється папужка

Незрозуміло, чи то параліч, чи то обісрався….

І "співає" в дупло!

Ноги іксом:) або після клізми)

Що з ногами? Чи процедура підтягування та ушивання не тільки на обличчі була?

А йде так, ніби не урізали, а місцями додали, — пишуть у коментарях.

Кремлівський пропагандист уже не вперше робить собі пластику. Після останнього разу він помітно схуд, зате його обличчя тепер схоже на інших персонажів російської естради.

Нагадаємо, що Кірковов активно підтримує політику путіна та розв’язану ним війну в Україні. Свого часу він виступав в окупованому Криму і проводив інші пропагандистські концерти. Фігурант сайту "Миротворець" як особа, що становить загрозу нацбезпеці України і міжнародному правопорядку. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Вони передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо.

Раніше ми розповідали про хворого Баскова — ще одного яскравого прибічника путінського режиму. Він усе більше стає схожим на воскову фігуру — сильно розповнів і не може самостійно пересуватися, його все важче впізнавати на фото.