Галкін висміяв недолугу пропаганду росії щодо своєї орієнтації та зірвав бурні оплески (відео)

Через підтримку артистом України на росії в нього постійно кидаються безглуздими звинуваченнями

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно прокричав "Героям слава!" прямо зі сцени на своєму концерті в Дубаї, регулярно стає жертвою російської пропаганди через свою проукраїнську позицію. Його та його дружину Аллу Пугачову постійно згадують у пропагандистських ток-шоу, вигадуючи щоразу все нові приводи поплюватися отрутою.

Нещодавно на росії почали розганяти, що Галкін начебто гомосексуаліст, а його дружина і діти — це всього лише прикриття. Пародист вирішив висміяти цю недолугу пропаганду прямо під час свого концерту: "Якщо ти проти влади, значить ти або єврей, або під**ас! Але в моєму випадку це вдалий збіг", — пожартував комік, зірвавши бурхливі оплески залу. Відео з виступу коміка публікує УНІАН Lite.

Однак це був не єдиний його жарт про свою (і не тільки) сексуальну орієнтацію. Пізніше комік згадав про путініста Філіпа Кіркорова, який "звісно, набагато натуральніший" за нього.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Максим Галкін та його дружина — відома російська співачка Алла Пугачова — активно засуджують політику путіна і масові вбивства українців. Через свою позицію пара разом із дітьми була змушена покинути росію і перебратися до Ізраїля. Галкіна у кремлі називають "іноагентом", тож повертатися у москву він не збирається. Натомість комік відновив гастролі по світу і заявив, що передаватиме частину коштів українцям, які постраждали через війну, розв’язану росією. Пугачова, до речі, свого часу теж просила внести її до списку іноагентів, який веде мін’юст рф.

Раніше ми розповідали, що після чергової пластичної операції затятий путініст Філіп Кіркоров здивував мережу новою ходою. Улюбленець кремля тепер більше схожий на робота, який ожив.