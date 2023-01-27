"Що за Бенджамін Баттон?": Галкін за час перебування в Ізраїлі різко помолодшав (відео)

Тепер усім цікаво, що саме має такий потужний омолоджувальний ефект

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який виступає проти війни в Україні і в грудні навіть раптово перейшов на українську мову, здивував змінами у зовнішності. Зараз він разом із сім’єю (дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми) перебуває в Ізраїлі. Після виїзду з росії комік відновив концертну діяльність і тепер подорожує світом, даючи сольні концерти. Про один із них пародист і вирішив розповісти, записавши відео, однак "зачепило" його фанатів зовсім не це.

Найближчим часом у Галкіна запланований виступ у Грузії. Про концерт в Тбілісі він вирішив повідомити через свій інстаграм-акаунт, запостивши відео, на якому його обличчя зняте крупним планом.

У коментарях відразу посипалися питання на кшталт:

"Молодильні яблучка у справі?",

"Це на вас так ізраїльський клімат подіяв?",

"Що за Бенджамін Баттон?",

"Алла Борисівна помолодшала на очах, Максим Галкін виглядає як хлопчик. Це Ізраїль так лікує чи росія так калічить?"

Однак були й ті, хто запідозрив у "дивовижному помолодшанні Галкіна" звичайні інстаграм-фільтри. Мовляв, так-то кожен може.

До речі, на початку відео Галкін говорив грузинською. У коментарях оцінили і цей момент. Так, одна із шанувальниць пише: "Ви навіть деяких наших грузинів краще розмовляєте і вимовляєте слова!".

Нагадаємо, що через підтримку артистом України на росії в нього постійно кидаються безглуздими звинуваченнями. Наприклад, що він має нетрадиційну орієнтацію, а його дружина Алла Пугачова, яка теж відкрито виступає проти кремлівського режиму, — начебто підставна. Нещодавно Галкін знайшов, як відповісти на ці безглузды закиди й навіть зірвав після цього бурні оплески.