Лобода випустила пісню українською і зачитала реп: у коментарях розгорілися бурхливі суперечки

Артистка також назвала дату виходу нового альбому

Відома співачка Світлана Лобода, яка нещодавно надягла національне вбрання, презентувала свою нову україномовну пісню під назвою "По-Українськи", у якій зірка і зачитала реп. Раніше артистка вже випускала пісню "Молитва" українською та чорно-білий кліп на неї.

Аудіо було опубліковано у п’ятницю, 3 лютого, на YouTube-каналі. "Це пісня, слова в якій стали відображенням почуттів кожного, хто бореться за свободу, за незалежність і за життя у вільній Україні", — так описується патріотична новинка Лободи.

"По-Українськи" став четвертим синглом співачки з моменту початку повномасштабної війни та головним синглом в альбомі артистки, прем'єра якого очікується вже цієї весни.

Проте не всім українцям припало до душі творіння виконавиці. Користувачі Інстаграму поділилися своїми враженнями про пісню.

Так, серед захоплених коментарів, приміром, "Дуже гарна та з глибоким сенсом пісня! Дякую вам за цей шедевр", "Це такий неймовірний, сильний трек! Впевнена, що він супроводить перемогу України і я не втомлюсь казати Вам дякую за Вашу творчість, любимо", "Люблю вас. Ви така молодець", є і більш негативні відгуки.

Нагадаємо, що Світлана Лобода після 24 лютого 2022 року підтримує Україну, у тому числі приїжджала на свою малу батьківщину – до Ірпіня, який постраждав від російських загарбників. Вона публічно перепросила в українців, що не цікавилася подіями в Україні після 2014 року. До цього зірка багато років розважала російського слухача, брала активну участь у тамтешніх шоу, не згадуючи про рідну країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення росії в Україну, зникли з російських радіостанцій. Однак мовчуни – Ані Лорак, Йолка, Maruv, також уродженці українських міст, – цензури уникли.