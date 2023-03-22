Сухарики "ВСУ" и редиска "Азовсталь": в Раде решили бороться с брендами, использующими тему войны

Ограничения не будут распространяться на рекламу фильмов, видео или книг

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9128, который предусматривает ограничение использования военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе.

Авторы законопроекта считают, что эксплуатация военно-патриотической тематики в коммерческих целях во время полномасштабной российской агрессии в стране значительно увеличилась. В связи с этим в Украине хотят запретить брендам использовать символы войны в рекламе и на своих товарах. Соответствующий документ был опубликован на сайте ВР.

"Досадно, что в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных слоганов. Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров, названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику неосторожно, а иногда и просто недопустимым способом", — отмечается в пояснительной записке.

Так, авторы законопроекта №9128 предлагают запретить регистрацию торговых марок, которые имеют:

названия военных событий;

названия населенных пунктов и городов, которые пострадали в ходе полномасштабной войны (кроме случаев использования таких названий в адресах, а также рекламы торговых марок, зарегистрированных до 24 февраля 2022);

названия боевых действий и военных операций;

название военной техники и вооружения;

официальные приветствия ВСУ;

названия военных подразделений ВСУ и других военных формирований;

При этом отмечается, что данные ограничения не будут распространяться на рекламу фильмов, видео или книг, которые посвящены полномасштабной войне в Украине.

Примеры использования военно-патриотической тематики различными брендами в Украине

Яркие примеры использования военной символики в коммерческих целях в своем Telegram-канале привел офицер ВСУ и украинский блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Так, к примеру, один из брендов пишет на пачке віпускаемых им сухарик "ВСУ — Вооруженные сухари Украины".

Также сыграть на патриотизме решила компания, занимающаяся производством семян.

Выделились и услуги лазерной эпиляции, добавив в свою рекламу патриотическую нотку.

"А мы дальше выбираем победителя в номинации "Дно года". Сегодня очередные 3 номинанта. Отдельно для Флинта! ВСУ – это Вооруженные Силы Украины. Не сухари, а Силы…Болезнь маркетологов прогрессирует", — отметил он.

К этому же списку можно отнести водку "Непоборна", созданную в Украине во время полномасштабной войны и лаваш, на упаковке которого изображены украинские военные. Не отстают от "тренда" и те, кто придумал название "Буча-Комбуча".

Помимо продуктов "гениальные" решения маркетолог отображаются также и на предметах одежды и обуви.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская компания попала в громкий скандал из-за выпускаемого ею пива с названием "Герої не вмирають". Производителей в сети обвинили в том, что те наживаются на теме войны.