Скандал навколо дивного кліпу чиновниці МОЗ про Бахмут набирає обертів: відео вже видалили, а автор пісні зробив нову заяву

Музикант відреагував на скандал

У мережі набрав скандал за участю державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Інною Солодкою, яка записала "кавер" на пісню гурту "Антитела" — "Фортеця Бахмут". Через це лідер музичного колективу Тарас Тополя вирішив записати відеозвернення до шанувальників та пояснив, що сталося.

Як пояснив музикант у своєму Facebook, ситуація в цілому його дещо "тригернула". Тополь пояснив, що Солодка звернулася до групи близько півтора місяця тому і попросила дати фонограму пісні, щоб створити вітання для коханого, який перебуває в Бахмуті.

Тополь каже, що гурт дав їй фонограму, а він сам навіть записав слова підтримки для цього бійця.

Він зазначив, що гурт не має жодного відношення до цього відео, оскільки відео було приватним.

"І тепер це інтимне відео з’являється на Youtube-каналі, створеному шість днів тому, на який завантажено лише одне відео і тепер воно розганяється силами, афілійованими з однією політичною силою", — говорить Тополя.

Як порівняння музикант навів ситуацію, якби хтось узяв чужу брудну білизну і почав її "обнюхувати".

"Можливо, люди не знають, що це відео приватне, воно ніколи не мало цілі і не було створено для того, щоб його публікували в інтернеті. І автор цього відео не викладала його в інтернет", — зазначив він.

Тополь також закликав українців триматися разом, не сваритися один з одним та працювати разом на перемогу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий український бренд солодощів потрапив у скандал через новий продукт.