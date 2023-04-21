"Для вас у пеклі окремий котел": відомий український бренд солодощів зганьбився новим продуктом

Пакування нових тістечок паразитує на образі українських асів.

Не дивлячись на те, що у Верховній Раді вирішили боротися з брендами, які використовують тему війни, поки законопроект не був прийнятий на полицях українських магазинах, продовжує з’являтися "геройська" їжа. З новим видом тістечок "облажався" і відомий кондитерський комбінат, якого наші співгромадяни вже встигли звинуватити у "бажанні нажитися на горі".

Першим на "кріжовий" маркетинговий хід компанії звернув увагу журналіст та головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій.

На полицях одного із супермаркетів він побачив тістечка, упаковка яких експлуатує збірний образ українських асів, які віддають свої життя за те, щоб зробити наше небо безпечним. Йдеться про "Привид Києва".

"Кому Привида Києва зі знижкою?", — іронічно прокоментував цей продукт журналіст.

У коментарях під постом Лиховія українці не приховували свого обурення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська компанія потрапила в гучний скандал через пива, що випускається нею, з назвою "Герої не вмирають". Виробників у мережі звинуватили у тому, що ті наживаються на темі війни.

Також "Телеграф" робив добірку співаків, які грішать байрактарщиною.