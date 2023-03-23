"Бавовна — солодка вата" і "Дика дичка". Підбірка співаків, які грішать байрактарщиною

Співаків звинувачують за використання теми патріотизму для хайпу

Український контент нарешті витіснив російських виконавців з хіт-парадів українського сегмента музичних платформ. Але все частіше можна зустріти те, що називають "шароварщина", "неошароварщина", "байрактарщина".

Загалом їх об'єднує одне — використання теми патріотизму без особливого смислового навантаження. Шаблон плюс-мінус однаковий, треба вжити слова "козак", "отаман", "гопак", "джавелін", "байрактар", "калина" і т.д.

Якщо на початку війни такі пісні справді підтримували бойовий дух, то за рік трохи приїлися, бо мають лише поверхневі сенси.

"Телеграф" підібрав власний хіт-парад адептів калини та гопака:

HANUMIKE. "Дика Дичка"

Скріншот з кліпу на пісню HANUMIKE "Дика Дичка"

Найсвіжіший хіт у нашій підбірці — це трек "Дика дичка" від гурту HANUMIKE та зірки серіалу "Папік" Дарії Петрожицької. Головним героєм кліпу став POSITIFF та реальні захисниці з лав ЗСУ.

За задумом авторів, ця пісня присвячується українським жінкам-військовим та "палкому коханню в сучасних реаліях".

Але варто звернути увагу на слова пісні, бо це бінго: тут зустрічаються слова "байрактар", "хаймарс", "автомат" і фольклорні штампи "при лужку, при лужку та при широкім полі". Ця пісня — чемпіон у рейтингу частоти ключових слів:

Ой при лужку, при лужку та при широкім полі

І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі

В одній ручці автомат — в інший капучино

Це не Джавелін

Це не Хаймарс

Це моя дівчина.

Події відео розгортаються у полі, на тлі табличок "Обережно, міни" та броньованих автомобілів. Також питання викликають такі рядки:

Заряджаю "Іглу" і стріляю

Ра-та-та, я кришу і збиваю

У коментарях під кліпом користувачі звинувачують артистів у хайпі на військовій темі, відсутності сенсу та сексуалізації жінок у ЗСУ (за фрази "не виходить з голови піксельна спідничка" та "мій незламний бетер без соляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш").

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Mirami. "Бавовна — солодка вата"

Популярний музичний український гурт Mirami випустив трек та кліп до нього під назвою "Бавовна — солодка вата". У приспіві вживаються популярні фрази, які ніяк між собою пов’язані та складно зрозуміти, що це означає:

Бавовна — солодка вата

Чекає доня на тата.

Бавовна — солодка вата

А мати жде сина в хату.

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Гарна українка я! А я танцюю гопака

На цьому тижні TikTok розірвав трек "Гопак" Юлії Лущинської. Він став вірусним після того, як у мережі з’явилося відео як Лущинська співає цей трек для Дмитра Гордона на "мосту Кличка" у Києві:

Основні питання викликає приспів, бо за збірку слів стереотипів про українців його назвали шароварщиною:

Коси заплела, вишиванку одягла

Гарна українка я! Я танцюю гопака

Гоп — гоп гопака

Я танцюю гопака!

У соцмережах трек почали використовувати для мемів.

Соцмережі обговорюють останні хіти

Співачка Юлія Юріна (ЮЮ) в Instagram написала допис, де розкритикувала спроби бути в тренді, співаючи фольклор:

"Мотанки-віночки, мілітарі та патріотизм, "ми сильні/вільні/гарні/танцюю гопака". По-перше, традиційно дівчата не танцювали Гопак, це прийшло з радянських часів. По-друге, нахіба ви лізете зі своїми горе-стилістами та вішаєте на себе все що притаманно та й не притаманно… Четверте — ну навіщо ви робите це все у своїй манері страждальчеських діво-співачок, яких глотки рве своє самолюбування?…В мене, як у фольклориста просто кров з очей та з вух від цього всього", — пише Юріна.

Михайло Поплавський "Офіцери"

Поплавський використовує максимальну кількість стереотипів в одному відео

Михайло Поплавський також зміг згенерувати бінго з усіх культурних маркерів: у відеокліпі він співає на тлі червоної калини, навколо нього дівчата у вишиванках та у вінках, це все супроводжує відеоряд, де козаки у шароварах та з шаблями танцюють гопак.

Не обійшлося без танцю козаків

Також показана робота артилерії, авіації, є українські прапори.

"Скоро перемога" від Руханкомена

Під роздачу соцмереж на хвилі загального роздратування від "байрактарщини" потрапив і Руханкомен. Автор та виконавець Ігор Корчагін представив дитячу пісню "Скоро перемога" у TikTok, до якої ретельно продумав танцювальні рухи.

Беремо рюкзачок

З ним разом буде "ОК"

Рюкзачок тривожний,

Та я непереможний!

Але контекст зіграв проти нього — Руханкомена запросили на єдиний телемарафон, що викликало сарказм у його бік та порівняння із псом Патроном. Також є і ті, які заступаються за автора, бо для дітей такий контент корисний.

Соцмережі обговорюють останні хіти

Лобода заспівала про калину та хати

Співачка Світлана Лобода, яка до повномасштабної війни працювала у росії, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну презентувала відео на сингл "По-Українськи".

У пісні "По-Українськи" Лобода співає на тлі гір, вдягнена у костюм з елементами фольклору, навколо неї танцюють дівчата у вишиванках та вінках. Неочікувано, але у неї є слова "калина", "хати", "дух ніби гори", "гнів українських синів", "дух свободи". Співачка закликає "не забувати та не пробачати".

Для контексту: Лободу критикували за бажання всидіти на двох стільцях, сплату податків країні-агресору, публічне уникання оцінки теми війни ще у період АТО та ООС та за численні публічні скарги про її "утиски" (дійсно, чому б це) за це в Україні.

Список зірок, що грішать байрактарщиною, насправді нескінченний і усіх перелічити неможливо. Приміром, раніше популярний репер Потап присвятив свою пісню волонтерам, але здивував українців підходом до підбору слів. У пісні поєднуються фрази "де була" (як у народних піснях про доньку, яка загуляла з хлопцем до самого ранку) та "волонтерила" – поняття, яке не дозволяє собі насміхань та подвійного контексту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає обмеження використання військово-патріотичної тематики під час реєстрації торгових марок.