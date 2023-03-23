Рус

"Бавовна — солодка вата" і "Дика дичка". Підбірка співаків, які грішать байрактарщиною

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Народну тематику використовують Поплавський, гурт Mirami, Юлія Лущинська
Народну тематику використовують Поплавський, гурт Mirami, Юлія Лущинська. Фото Колаж "Телеграфу"

Співаків звинувачують за використання теми патріотизму для хайпу

Український контент нарешті витіснив російських виконавців з хіт-парадів українського сегмента музичних платформ. Але все частіше можна зустріти те, що називають "шароварщина", "неошароварщина", "байрактарщина".

Загалом їх об'єднує одне — використання теми патріотизму без особливого смислового навантаження. Шаблон плюс-мінус однаковий, треба вжити слова "козак", "отаман", "гопак", "джавелін", "байрактар", "калина" і т.д.

Якщо на початку війни такі пісні справді підтримували бойовий дух, то за рік трохи приїлися, бо мають лише поверхневі сенси.

"Телеграф" підібрав власний хіт-парад адептів калини та гопака:

HANUMIKE. "Дика Дичка"

Дика Дичка
Скріншот з кліпу на пісню HANUMIKE "Дика Дичка"

Найсвіжіший хіт у нашій підбірці — це трек "Дика дичка" від гурту HANUMIKE та зірки серіалу "Папік" Дарії Петрожицької. Головним героєм кліпу став POSITIFF та реальні захисниці з лав ЗСУ.

За задумом авторів, ця пісня присвячується українським жінкам-військовим та "палкому коханню в сучасних реаліях".

Але варто звернути увагу на слова пісні, бо це бінго: тут зустрічаються слова "байрактар", "хаймарс", "автомат" і фольклорні штампи "при лужку, при лужку та при широкім полі". Ця пісня — чемпіон у рейтингу частоти ключових слів:

Ой при лужку, при лужку та при широкім полі

І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі

В одній ручці автомат — в інший капучино

Це не Джавелін

Це не Хаймарс

Це моя дівчина.

Події відео розгортаються у полі, на тлі табличок "Обережно, міни" та броньованих автомобілів. Також питання викликають такі рядки:

Заряджаю "Іглу" і стріляю

Ра-та-та, я кришу і збиваю

У коментарях під кліпом користувачі звинувачують артистів у хайпі на військовій темі, відсутності сенсу та сексуалізації жінок у ЗСУ (за фрази "не виходить з голови піксельна спідничка" та "мій незламний бетер без соляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш").

Пісні про хаймарс, бавовну
Соцмережі обговорюють останні хіти

Mirami. "Бавовна — солодка вата"

Популярний музичний український гурт Mirami випустив трек та кліп до нього під назвою "Бавовна — солодка вата". У приспіві вживаються популярні фрази, які ніяк між собою пов’язані та складно зрозуміти, що це означає:

Бавовна — солодка вата

Чекає доня на тата.

Бавовна — солодка вата

А мати жде сина в хату.

Пісні про хаймарс, бавовну
Соцмережі обговорюють останні хіти

Гарна українка я! А я танцюю гопака

На цьому тижні TikTok розірвав трек "Гопак" Юлії Лущинської. Він став вірусним після того, як у мережі з’явилося відео як Лущинська співає цей трек для Дмитра Гордона на "мосту Кличка" у Києві:

Основні питання викликає приспів, бо за збірку слів стереотипів про українців його назвали шароварщиною:

Коси заплела, вишиванку одягла

Гарна українка я! Я танцюю гопака

Гоп — гоп гопака

Я танцюю гопака!

У соцмережах трек почали використовувати для мемів.

Пісні про хаймарс, бавовну
Соцмережі обговорюють останні хіти

Співачка Юлія Юріна (ЮЮ) в Instagram написала допис, де розкритикувала спроби бути в тренді, співаючи фольклор:

"Мотанки-віночки, мілітарі та патріотизм, "ми сильні/вільні/гарні/танцюю гопака". По-перше, традиційно дівчата не танцювали Гопак, це прийшло з радянських часів. По-друге, нахіба ви лізете зі своїми горе-стилістами та вішаєте на себе все що притаманно та й не притаманно… Четверте — ну навіщо ви робите це все у своїй манері страждальчеських діво-співачок, яких глотки рве своє самолюбування?…В мене, як у фольклориста просто кров з очей та з вух від цього всього", — пише Юріна.

Михайло Поплавський "Офіцери"

Пісні про калину і Україну
Поплавський використовує максимальну кількість стереотипів в одному відео

Михайло Поплавський також зміг згенерувати бінго з усіх культурних маркерів: у відеокліпі він співає на тлі червоної калини, навколо нього дівчата у вишиванках та у вінках, це все супроводжує відеоряд, де козаки у шароварах та з шаблями танцюють гопак.

Пісні Поплавського
Не обійшлося без танцю козаків

Також показана робота артилерії, авіації, є українські прапори.

"Скоро перемога" від Руханкомена

Під роздачу соцмереж на хвилі загального роздратування від "байрактарщини" потрапив і Руханкомен. Автор та виконавець Ігор Корчагін представив дитячу пісню "Скоро перемога" у TikTok, до якої ретельно продумав танцювальні рухи.

Беремо рюкзачок

З ним разом буде "ОК"

Рюкзачок тривожний,

Та я непереможний!

Але контекст зіграв проти нього — Руханкомена запросили на єдиний телемарафон, що викликало сарказм у його бік та порівняння із псом Патроном. Також є і ті, які заступаються за автора, бо для дітей такий контент корисний.

Пісні про хаймарс, бавовну
Соцмережі обговорюють останні хіти

Лобода заспівала про калину та хати

Співачка Світлана Лобода, яка до повномасштабної війни працювала у росії, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну презентувала відео на сингл "По-Українськи".

У пісні "По-Українськи" Лобода співає на тлі гір, вдягнена у костюм з елементами фольклору, навколо неї танцюють дівчата у вишиванках та вінках. Неочікувано, але у неї є слова "калина", "хати", "дух ніби гори", "гнів українських синів", "дух свободи". Співачка закликає "не забувати та не пробачати".

Для контексту: Лободу критикували за бажання всидіти на двох стільцях, сплату податків країні-агресору, публічне уникання оцінки теми війни ще у період АТО та ООС та за численні публічні скарги про її "утиски" (дійсно, чому б це) за це в Україні.

Список зірок, що грішать байрактарщиною, насправді нескінченний і усіх перелічити неможливо. Приміром, раніше популярний репер Потап присвятив свою пісню волонтерам, але здивував українців підходом до підбору слів. У пісні поєднуються фрази "де була" (як у народних піснях про доньку, яка загуляла з хлопцем до самого ранку) та "волонтерила" – поняття, яке не дозволяє собі насміхань та подвійного контексту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді з’явився законопроєкт, який передбачає обмеження використання військово-патріотичної тематики під час реєстрації торгових марок.

Теги:
#Війна #Світлана Лобода #Михайло Поплавський #Байрактар #Хайп