Чиновниця МОЗ записала "кліп з "Антитілами" про Бахмут: навіть сам Тополя не в курсі

Тарас Тополя заявив, що не має відношення до цього кліпу

У YouTube набирає популярності аматорський відеомікс на вже легендарний кліп гурту "Антитіла" до пісні "Фортеця Бахмут". І новина була б не примітною, якби не одне "але" — пісню переспівала людина дуже схожа на державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Інну Солодку.

Однією з перших на цей відеоролик звернула увагу журналістка Любов Величко.

Вона розповіла, що натрапила на цей витвір абсолютно випадково, коли шукала оригінал.

"Чого тільки не зустрінеш в українському YouTube. Шукала кліп гурту "Антитела" "Фортеця Бахмут", а пошуковик видав аматорський відеомікс за участю державного секретаря Міністерства охорони здоров’я Інни Солодкої", — пише журналістка.

І справді, героїня аматорського відео дуже схожа на чиновницю, на додачу до цього відео було завантажено на канал під назвою "Інна Sweety & Антитіла — Фортеця Бахмут", що натякає на причетність Солодкої. Адже "Sweety" з англійської перекладається як солодкий. Таким чином і виходить Інна Солодка.

За словами Величко, вона вже поцікавилася у Солодкої про те, чи причетна вона до цього відео.

"Дуже загадковий кейс. Якщо зробили таке круте відео, чому сама чиновник його не публікує у себе на сторінці? І хто зробив цю красу? Хто проспонсував і за які кошти?", — зазначає автор поста.

І поки Солодка не відповідає, у мережі вже встиг спалахнути справжній скандал. Багато хто не поділяє захоплених відгуків журналістки і вважає, що влада країни, яка воює, повинна займатися більш нагальними справами.

Інші вступили з першими в суперечку і стали на захист чиновниці.

Варто зазначити, що фронтмен гурту Тарас Тополя вже відреагував на пост журналістки і заявив, що не має відношення до цього кліпу.

До речі, пізніше група видалила цей коментар, а на уточнююче питання про те, чому так було зроблено, відповіді не надійшло. Натомість "Антитіла" ще раз уточнили "публікація незаконна".

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