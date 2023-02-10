"Антитела" выпустили клип, снятый прямо на передовой в Бахмуте: видео с настоящими военными растрогало сеть

В клипе показаны реальные попадания по реальным враждебным целям бойцами ВСУ

Украинская группа "Антитела", фронтмен которой Тарас Тополя отпраздновал день рождения на фронте, представил новый клип под названием "Фортеця Бахмут". Видео снято прямо на передовой в Бахмуте, где сейчас идут самые ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Премьера клипа состоялась в пятницу, 10 февраля, на YouTube. В кадре – настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня.

"Бахмут стал одним из символов этой войны. И песня и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает безумное сопротивление российским оккупантам. Съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", — говорится в описании клипа.

Группа показала в кадре боевое подразделение 59 гаубического артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады. Известно, что съемки продолжались почти трое суток при минусовой температуре и при неблагоприятных погодных условиях на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом.

Украинцы в комментариях очень положительно оценили музыкальное видео известной группы. Люди, которые страдают от войны, пишут, что клип получился очень сильным, мощным, а от просмотра наворачиваются слезы, еще больше проявляется гордость к нашим бойцам и безумная злость к врагу.

Напомним, что украинские войска продолжают героически удерживать Бахмут даже несмотря на призывы западных партнеров переключить основное внимание с него на планирование нового наступления. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему так происходит, а также заявил, что в нашей стране не согласны с выводами западных экспертов по поводу того, что этот город "не имеет стратегического значения".

Ранее командир 45-й отдельной артиллерийской бригады полковник Олег Файдюк заявил, что Вооруженные силы Украины могут удержать Бахмут до весны.

"Телеграф" сообщал о том, что Зеленский рассказал о ситуации на фронте в районе Бахмута. Оккупационные войска пытаются оцепить город, однако украинские защитники активно им противодействуют.