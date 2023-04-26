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Війна — день 427: окупанти штурмують Бахмут, а ЗСУ руйнують об’єкти росіян у тилу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються 427 днів
Бої за Україну продовжуються 427 днів

Оперативно про головне 26 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 427 днів. Активні бойові дії не вщухають по всій лінії фронту — ЗСУ продовжують успішно руйнувати російську логістику в тилу Луганської області, а окупанти штурмують на Бахмутському напрямку. При цьому західні аналітики зазначають, що Україна намагається збити росіян з пантелику посилаючи різні помилкові сигнали про те, коли та де будуть завдані удари після початку контрнаступу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти подвоїли кількість ракетоносіїв у Чорному морі, вони можуть випустити загальний залп у 24 ракети "Калібр"

00:00 Вибухи пролунали у Херсоні, після чого там оголосили повітряну тривогу. Місцеві канали повідомляють про рух російських БПЛА у бік міста.

З даними за 23 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 424: ворог атакує на сході, а ЗСУ завдають ударів на півдні

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 425: окупанти ослабли, але все ще тиснуть на сході

Дізнатись про головні події 25 квітня можна у публікації: Війна — день 426: окупанти штурмують Бахмут і готуються до нового наступу

Теги:
#Україна #Росія #Війна