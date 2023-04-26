США вже підготували проєкт резолюції щодо перемоги України: про що в ньому йдеться

Союзники продовжують підтримувати перемогу України як вихід до кордонів 1991 року

Гарантії для жертв війни, репарації від росії та допомога у відновленні України. Про все це йдеться у двопартійному проєкті резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України".

Деталі розповіла українська посол у США Оксана Маркарова. У проєкті резолюції першим пунктом закріплено, що політика Сполучених Штатів охоплює українську перемогу та відновленню територій на кордонах 1991 року.

Окрім цього в проєкті прописано, що довгострокова політика США полягає в забезпеченні миру після Перемоги через інтеграцію України в НАТО та інші інституції. Серед пропонованих гарантій для України окрім репарацій та відновлення, також є настання відповідальності за збройне вторгнення в Україну для російського керівництва.

Раніше "Телеграф" розповідав про триваючу військову підтримку України з боку США. Другий за місяць пакет допомоги затягнув на 325 млн доларів. У ньому багато з того, що Україні необхідно як для контрнаступу, так і для продовження оборони. Союзники та партнери України, зокрема з Великої сімки продовжують не тільки допомагати військово, а й тиснути економічно. Розглядається можливість заборони частини експорту у рф.