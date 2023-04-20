Торгові потоки з рф просто випаруються: США та союзники готують новий "подарунок" путіну

Країни Великої сімки обговорять нові можливості для тиску на росію у травні

Союзники України продовжують чинити тиск на росію через її вторгнення до нашої країни. Деякі вже розглядають можливість наближення до повної заборони більшої частини експорту до рф.

Про це пише Blomberg, посилаючись на власні джерела.

Як пише видання, деякі з ключових союзників України, зокрема США, розглядають можливість наближення до повної заборони більшої частини експорту до росії.

"За словами людей, знайомих із цим питанням, офіційні особи "Великої сімки" обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії в травні, і мета полягає в тому, щоб залучити держави-члени Європейського союзу. Пропозиція все ще обговорюється і може змінитися ", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цей підхід, який обговорюють дипломатичні представники, повністю змінить існуючий режим санкцій, заборонивши будь-який експорт, якщо він не звільнений від нього. Відповідно до поточних умов будь-який експорт дозволений, якщо він не під санкціями.

"Якщо лідери "Великої сімки" схвалять цей крок на саміті, тоді необхідно буде узгодити, що саме буде виключено, а ліки та сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування, швидше за все, залишаться виключеними", — передає видання свого співрозмовника.

У той же час існують потенційно серйозні перешкоди для реалізації цього рішення.

"Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії повинні бути прийняті всіма членами, і це викличе гострі дебати, враховуючи ймовірну негативну реакцію з боку компаній, які все ще експортують товари до росії, а також ризик заходів у відповідь з боку Москви", — підкреслюють. журналістів.

Якщо ж буде введено майже повне ембарго на експорт, більша частина торгових потоків, що залишилися, з цих країн з росією просто "випарується".

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