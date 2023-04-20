Торговые потоки с рф просто испарятся: США и союзники готовят новый "подарок" путину

Страны Большей семерки обсудят новые возможности для давления на россиию в мае

Союзники Украины продолжают оказывать давление на росссию из-за её вторжения в нашу страну. Некоторые уже рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в рф.

Об этом пишет Blomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в россию.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, официальные лица "Большой семерки" обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае, и цель будет заключаться в том, чтобы вовлечь государства-члены Европейского союза. Предложение все еще обсуждается и может измениться", — говорится в материале.

Отмечается, что данный подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт, если только он не освобожден от него. В соответствии с текущими критериями любой экспорт разрешен, если он не под санкции.

"Если лидеры "Большой семерки" одобрят этот шаг на саммите, тогда необходимо будет согласовать, что именно будет исключено, а лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания, скорее всего, останутся исключенными", — передает издание своего собеседника.

В тоже время, существуют потенциально серьезные препятствия для реализации этого решения.

"Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми членами, и это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в россию, а также риск ответных мер со стороны москвы", — подчеркивают журналисты.

Если же будет введено почти полное эмбарго на экспорт, большая часть оставшихся торговых потоков из этих стран с россией просто "испарится".

Напомним, ранее мы писали, что в США рассказали, как россияне "помогут" восстанавливать Украину.

Также мы сообщали, что участники G7 придумали способ оставить рф без денег на войну.