"Законодательство уже есть": в США рассказали, как россияне "помогут" восстанавливать Украину

США направят конфискованные российские активы на восстановление Украины

Конгресс США предоставил генпрокуратуре страны новые полномочия, которые позволят использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины после войны.

Как рассказал генпрокурор США Меррик Гарланд во время встречи с украинским коллегой Андреем Костиным, эта задача возложена на оперативную группу KleptoCapture, которая состоит из прокуроров, аналитиков, переводчиков и других

Он отметил, что группа продолжает работу над возбуждением судебных дел и арестом пособников российского диктатора, которые попали под санкции.

"Мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов, для использования в восстановлении Украины", — сказал Гарланд.

Генпрокурор добавил, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине добиться справедливости и привлечь к ответственности тех, кто причастен к преступлениям российского режима.

Стоит отметить, что группа KleptoCapture была создана в марте 2022 года, в ее задания входит контроль над исполнением санкций против российских олигархов, которые были введены после начала вторжения в Украину.

Как сообщалось ранее, Канада намерена передать Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан".