"Законодавство вже є": у США розповіли, як росіяни "допоможуть" відновлювати Україну

США надішлють конфісковані російські активи на відновлення України

Конгрес США надав генпрокуратурі країни нові повноваження, які дозволять використовувати конфісковані російські активи для відновлення України після війни.

Як розповів генпрокурор США Меррік Гарланд під час зустрічі з українським колегою Андрієм Костіним, це завдання покладено на оперативну групу KleptoCapture, яка складається з прокурорів, аналітиків, перекладачів та інших.

Він зазначив, що група продовжує роботу над порушенням судових справ та арештом посібників російського диктатора, які потрапили під санкції.

"Ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів, для використання у відновленні України", — сказав Гарланд.

Генпрокурор додав, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості та притягнути до відповідальності тих, хто причетний до злочинів російського режиму.

Варто зазначити, що група KleptoCapture була створена у березні 2022 року, до її завдання входить контроль за виконанням санкцій проти російських олігархів, які були введені після початку вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, Канада має намір передати Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 "Руслан".