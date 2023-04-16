Канада передасть Україні літак: його конфіскували у росії

Літак знаходиться в Канаді з березня минулого року

Канада розширює санкції проти росії та готується передати Україні конфісковані російські активи, серед яких літак Ан-124 "Руслан", який раніше належав компанії "Волга-Дніпро".

Про це у Facebook повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль після завершення робочого тижня у США та Канаді.

За його словами, під час візиту до Канади українська делегація провела зустріч із прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд, під час яких обговорювалося оновлення договорів про Зону вільної торгівлі, а також новий пакет військової допомоги.

Крім того, Канада має намір запровадити новий пакет санкцій проти росії, а під його дію потрапить і компанія Волга-Дніпро.

"Готуємось до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді та передачі їх на користь України", — написав Шмигаль.

Крім того, він повідомив, що санкції проти 120 компаній та фізичних осіб Росії буде введено з боку США, у списку є і представники "росатому".

Як повідомлялося раніше, Україна наклала арешт на 12 літаків Ан-124-100, які належать російській компанії "Волга-Дніпро" ще наприкінці березня минулого року. Після цього три літаки було заблоковано в Німеччині, а ще один у Канаді.

Інші літаки залишаються в росії, хоча деякі з них світилися в китайському Чженчжоу, звідки забирали якісь таємничі вантажі.