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Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ан-124-100 "Руслан" Новина оновлена 31 березня 2022, 21:18
Ан-124-100 "Руслан"

Три літаки знаходяться в Німеччині, ще один у Канаді. Інші шукають

Україна наклала арешт на 12 російських літаків Ан-124-100 "Руслан" загальною вартістю 24 мільярди гривень.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву юридичної компанії "Ілляшев та Партнери", що представляє інтереси ДП "Антонов".

Наголошується, що вказані літаки належать російській компанії "Волга-Дніпро", підрозділу якої Росавіацією було надано право видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".

"Протягом останніх років "Волга-Дніпро" видавала сертифікати сама собі", — йдеться у повідомленні.

Тим самим компанія поставила під загрозу безпеку експлуатації літаків і цим порушила положення міжнародних конвенцій.

Повідомляється, що три літаки були заблоковані в Німеччині та ще один у Канаді. Наразі тривають роботи над арештом "Русланів" в інших юрисдикціях.

Рішенням Святошинського районного суду Києва, арештовані літаки мають бути передані в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арешт накладено з метою збереження доказів та відшкодування збитків.

Як повідомлялося раніше, росія пішла на газовий шантаж Європи та на додаток до вимог про розрахунки за газ і нафту в рублях тепер почала вимагати відкривати рахунки в російських банках.

Водночас у США у відповідь на це вже розпорядилися почати відвантажувати нафту зі стратегічних запасів.

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#Україна #Росія
Ан-124-100 "Руслан"
Україна
Україна завдала удару по росії на 24 мільярди гривень
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