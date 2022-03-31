Украина нанесла удар по россии на 24 миллиарда гривен

Три самолета находятся в Германии, еще один в Канаде. Остальные ищут

Украина наложила арест на 12 российских самолетов Ан-124-100 "Руслан" общей стоимостью 24 миллиарда гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление юридической компании "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов".

Отмечается, что указанные самолеты принадлежат российской компании "Волга-Днепр", подразделению которой Росавиацией было дано право выдавать сертификаты летной годности на "Русланы".

"В течение последних лет "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе", — говорится в сообщении.

Тем самым компания поставила под угрозу безопасность эксплуатации самолетов и тем самым нарушила положения международных конвенций.

Сообщается, что три самолета были заблокированы в Германии и еще один в Канаде. В настоящее время идут работы над арестом "Русланов" в других юрисдикциях.

Решением Святошинского районного суда Киева, арестованные самолеты должны быть переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Арест наложен с целью сохранений доказательств и возмещения ущерба.

Как сообщалось ранее, россия пошла на газовый шантаж Европы и в добавку к требованиям о расчетах за газ и нефть в рублях теперь начала требовать открывать счета в российских банках.

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