Нові партії зброї та санкції проти рф: Канада оголосила про чергову допомогу Україні

Канада продовжує допомагати Україні боротися проти росії

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України слідом за США. Крім цього, країна ввела додаткові санкції, які торкнулися компаній євгена пригожина та ряду росіян.

Про пакет військової допомоги повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у своєму Twitter. Напередодні у нього відбулася розмова із колегою з України Денисом Шмигалем.

Так, Україна отримає від Канади 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв.

"Я оголошую про нові заходи, які Канада вживає для підтримки народу України", – написав Трюдо у своїй соцмережі.

Крім цього, країна запровадила нові санкції проти росії, повідомляє прес-служба уряду Канади. Цього разу обмеження торкнулися ще 14 фізичних та 34 юридичних осіб, а також низки компаній: "Волга-Дніпро", ТОВ "Конкорд Менеджмент та Консалтинг", "М Інвест", "Співдружність офіцерів за міжнародну безпеку" тощо. До речі, деякі з компаній належать ватажку найманців ПВК "Вагнера" жвгену пригожину.

Також під санкції Канади потрапили глава республіки Татарстан Рустам Мініханов, його дружина Гульсина Мініханова та статс-секретар — заступник міністра оборони рф Микола Панков. А частина санкцій торкнулася й Білорусі. Зокрема, Національного банку країни та білоруських відділень підсанкційних банків росії.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, у тому числі об’єктів безпеки, пов’язаних із групою "вагнера"", — сказав Джастін Трюдо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні від Польщі. Серед іншої зброї, до неї увійшла і бойова авіація.