Новые партии оружия и санкции против рф: Канада объявила об очередной помощи Украине

Канада продолжает помогать Украине бороться против россии

Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины вслед за США. Кроме этого, страна ввела дополнительные санкции, которые коснулись компаний евгения пригожина и ряда россиян.

О пакете военной помощи сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter. Накануне у него состоялся разговор с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем.

Так, Украина получит от Канады 21 тысяча автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 миллиона патронов.

"Я объявляю о новых мерах, которые Канада принимает для поддержки народа Украины", – написал Трюдо в своей соцсети.

Кроме этого, страна ввела новые санкции против россии, сообщает пресс-служба правительства Канады. На это раз ограничения коснулись еще 14 физических и 34 юридических лиц, а также ряда компаний: "Волга-Днепр", ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "М Инвест", "Содружество офицеров за международную безопасность" и так далее. К слову, некоторые из компаний принадлежат главарю наемников ЧВК "Вагнера" евгению пригожину.

Также под санкции Канады попали глава республики Татарстан Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь — заместитель министра обороны россии Николай Панков. А часть санкци коснулась и Беларуси. В частности, Национального банка страны и белорусских отделений подсанкционных банков россии.

"Сегодня мы объявляем о дополнительных санкциях против 14 российских физических и 34 юридических лиц, в том числе объектов безопасности, связанных с группой "вагнера", — сказал Джастин Трюдо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что войдет в новый пакет военной помощи Украине от Польши. Среди прочего оружия, в него вошла и боевая авиация.