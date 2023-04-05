Не лише винищувачі: Україна отримає багато потрібного озброєння від Польщі у новому пакеті допомоги
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Польща виділить новий пакет військової допомоги для України
Україна та Польща домовилися про новий пакет військової підтримки, до якого увійдуть винищувачі МіГ-29 та інше озброєння.
Як передає, про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві.
"Узгоджено дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет", — сказав він.
За його словами, підписаний документ передбачає постачання:
- БТР Rosomak;
- самохідних мінометів Rak;
- систем ППО, у тому числі й ПЗРК Piorun;
- літаків МіГ-29 та іншого озброєння.
Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, яка посилює оборонний потенціал обох країн.
Як повідомлялося раніше, Зеленський 5 квітня відвідав Варшаву, де зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічі польський лідер нагородив Зеленського орденом Білого Орла, що є найвищою нагородою країни.
Під час спільної пресконференції Зеленський розповів про те, де на фронті найскладніша ситуація і як справи в Бахмуті.