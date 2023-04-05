Не лише винищувачі: Україна отримає багато потрібного озброєння від Польщі у новому пакеті допомоги

Польща виділить новий пакет військової допомоги для України

Україна та Польща домовилися про новий пакет військової підтримки, до якого увійдуть винищувачі МіГ-29 та інше озброєння.

Як передає, про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві.

"Узгоджено дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет", — сказав він.

За його словами, підписаний документ передбачає постачання:

БТР Rosomak;

самохідних мінометів Rak;

систем ППО, у тому числі й ПЗРК Piorun;

літаків МіГ-29 та іншого озброєння.

Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, яка посилює оборонний потенціал обох країн.

Як повідомлялося раніше, Зеленський 5 квітня відвідав Варшаву, де зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічі польський лідер нагородив Зеленського орденом Білого Орла, що є найвищою нагородою країни.

Під час спільної пресконференції Зеленський розповів про те, де на фронті найскладніша ситуація і як справи в Бахмуті.