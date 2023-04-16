Канада передаст Украине самолет: его конфисковали у россии

Самолет находится в Канаде с марта прошлого года

Канада расширяет санкции против россии и готовится передать Украине конфискованные российские активы, среди которых самолет Ан-124 "Руслан", ранее принадлежавший компании "Волга-Днепр".

Об этом в Facebook сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль по завершению рабочей недели в США и Канаде.

По его словам, во время визита в Канаду украинская делегация провела встречу с премьером Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд, во время которых обсуждалось обновление договоров о Зоне свободной торговли, а также новый пакет военной помощи.

Кроме того, Канада намерена ввести новый пакет санкций против россии, а под его действие попадет и компания "Волга-Днепр".

"Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", — написал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что санкции против 120 компаний и физических лиц россии будут введены со стороны США, в списке есть и представители "росатома".

Как сообщалось ранее, Украина наложила арест на 12 самолетов Ан-124-100, которые принадлежат российской компании "Волга-Днепр" еще в конце марта прошлого года. После этого три самолета были заблокированы в Германии, а еще один в Канаде.

Остальные самолеты остаются в россии, хотя некоторые из них светились в китайском Чжэнчжоу, откуда забирали некие таинственные грузы.