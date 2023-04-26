США уже подготовили проект резолюции о победе Украины: о чем в нем идет речь

Союзники продолжают поддерживать победу Украины как выход к границам 1991 года

Гарантии для жертв войны, репарации от россии и помощь в восстановлении Украины. Об этом говорится в двухпартийном проекте резолюции Палаты представителей — нижней палаты Конгресса США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины".

Подробности рассказала украинская посол в США Оксана Маркарова. В проекте резолюции первым пунктом закреплено, что политика Соединенных Штатов заключается в украинской победе и восстановлении территории в границах 1991 года.

Кроме того, в проекте прописано, что долгосрочная политика США заключается в обеспечении мира после победы через интеграцию Украины в НАТО и другие институты. Среди предлагаемых гарантий для Украины, кроме репараций и восстановления, также содержится наступление ответственности за вооруженное вторжение в Украину для российского руководства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продолжающейся военной поддержке Украины со стороны США. Второй за месяц пакет помощи затянул на 325 млн долларов. В нем многое из того, что Украине необходимо как для контрнаступления, так и для продолжения обороны. Союзники и партнеры Украины, в частности из Большой семерки, продолжают не только оказывать военную помощь, но и давить экономически. Рассматривается возможность запрета части экспорта в рф.