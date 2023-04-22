В грядущей дележке власти в кремле есть два лидера: Пономарев рассказал, о ком думают Китай и США

Пономарев назвал двух кандидатов на смену путину

В грядущем переделе врасти в российской федерации есть два очевидных лидера — это заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев и российский премьер михаил мишустин.

Такую точку зрения в интервью Алесе Бацман выразил бывший российский депутат Илья Пономарев.

По словам оппозиционера, смена власти на "верхушке" в рф может произойти одним из двух сценариев.

"Один сценарий — путин каким-то образом исчезает, его убили, неважно каким образом, но он исчезает. В таком случае по конституции рф исполняющим обязанности президента будет премьер-министр, который через время объявит о проведении выборов. Для того, чтобы это был не мишустин, надо убрать еще и мишустина. Убрать его можно либо физически, либо парламент должен за это проголосовать. Для того, чтобы убрать мишустина, нужно будет договориться с кучей людей, которые находятся в парламенте. Эта сложность, которая будет сильно мешать", — сказал он.

Также Пономарев добавил, что в США и Китае также понимают, что именно мишустин наиболее вероятный претендент на должность президента рф в случае ухода путина.

"Есть и другой сценарий, о котором никто не пишет, и о котором никто не говорит. Он менее вероятный, чем с мишустиным, но он реальный. Это вариант через коллективное руководство совета безопасности. Тут один вариант — медведев. Его с этой позиции снять нельзя. Именно поэтому он ведет себя шутовским образом, чтобы снять напряжение среди население. Он хочет сделать себя приемлемым среди силовиков. Ему надо чтобы те люди, сказали "ну ладно, пусть пока будет". Эти две фигуры являются основными кандидатами, с чем согласится и Запад", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что медведев обрушился с новыми угрозами в адрес западных партнеров Украины.