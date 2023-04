"Этот остров должен уйти в пучину морскую": медведев превзошел себя в угрозах Западу

медведев заявляет, что Британия была, есть и будет вечным врагом россии

После угроз Южной Корее за возможную военную помощь Украине заместитель председателя российского Совбеза дмитрий медведев переключился на Великобританию. Он угрожает отправить ее под воду новым российским оружием.

Угрозы медведева в адрес Великобритании поступили после того, как 21 апреля Лондон ввел дополнительные санкции против россии, а именно против пяти человек, причастных к отравлению и аресту политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Зампред Совбеза рф устроил настоящую истерику в своем Telegram-канале, расписав целый пост о том, что Британия — это наглый и противно-сырой остров, который "должен уйти в пучину морскую".

"Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда. Дело даже не в конкретном "кейсе", а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу. Всё-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создаёт весьма причудливых тварей", — заявил медведев.

И тут же он приступил к угрозам в адрес Великобритании, говоря о том, что новейшая система российского оружия якобы способна отправить ее под воду. Очевидно, он намекнул на ядерную торпеду "Посейдон".

"Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз"…", — написал медведев.

Стоит отметить, что ранее в эфире телеканала "россия-1" один из главных пропагандистов кремля дмитрий киселев вещал о "Посейдоне", который являет собой автономный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергоустановкой и несущий ядерный заряд. Он тоже упомянул Великобританию, подчеркнув, что взрыв этой термоядерной торпеды у берегов поднимет огромную волну высотой до 500 метров, которая станет носителем экстремальных доз радиации.

