Истерика медведева и выпады пригожина: генерал проанализировал битву российских кланов

медведев сейчас рычит на злободневные для Кремля темы, по которым не может высказываться путин

Заместитель главы совбеза рф, бывший президент дмитрий медведев выдал новую порцию резонансных заявлений по Украине и по ходу российского вторжения. По его словам, если ВСУ начнут бои за Крым, у кремля якобы есть все основания применить "абсолютно любое оружие" (явный намек на ядерное).

Кроме того, медведев уверяет, что на украинской территории армия рф якобы воюет с миллионным войском НАТО и нацистами, а потому готова дойти до Киева или Львова.

В свою очередь, основатель и главный финансист ЧВК "Вагнер" евгений пригожин опроверг заявления о том, что россия воюет с НАТО, а также подверг сомнению существование "нацистов" в Украине.

Своим мнением о периодической смене задач т.н. "специальной военной операции", а также расхождением мнений внутри российских сил, с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

медведев – злая собачка кремля

"Важно понимать, что медведев имеет свою предысторию. Условный президент, который занимал это место по согласованию с путиным исключительно из-за юридических вопросов, связанных с выборами. Человек, у которого не хватило ни силы воли, ни таланта решительно поменять ситуацию в рф. Демократы надеялись на это. Надежды не оправдались. Страной, по сути, продолжал править путин. А ему было не по пути с демократией. Так что медведев как был в те годы куклой в путинских руках, так такой же куклой и остался, – поясняет Игорь Романенко. – На это наложилось еще и злоупотребление алкоголем. В совокупности это привело к ситуации, когда он просто транслирует пропагандистские тексты, в которых заложена максимально "ястребиная" позиция рф. То, чего себе даже сейчас не позволяет путин, действующий, по его словам, исключительно в интересах народов россии. В том числе – развязав войну против Украины. Ну, а медведев выполняет роль злой собачки. И сейчас рычит на злободневные для Кремля темы. Мол, если кто-то попытается арестовать путина – россия пойдет войной. Если Украина попытается освободить Крым – россия применит ядерное оружие. И так далее".

По словам генерала, бряцание ядерным оружием – по сути, единственная угроза, которая осталась в кремлевском арсенале. И медведев периодически устраивает такие пугалки.

"На него также возложена и функция пытаться как-то аргументировать затянувшуюся сверх меры т.н. "специальную военную операцию" – войну рф против Украины. Отсюда и новые меседжи о том, что Украина якобы всегда являлась частью россии, потому ее просто пытаются вернуть "в родную гавань".

Традиционные кремлевские тезисы о том, что государства Украина – нет, что украинской нации не существует и прочий пропагандистский бред. При этом любой мало-мальски грамотный филолог знает, что это русский язык произошел из древнеукраинского. А любой мало-мальски грамотный историк – что сперва был Киев, а много позже – москва и московия. Но российская пропаганда живет в своей реальности. И погружает в нее по указке Кремля всех россиян", – поясняет военный эксперт.

Он отмечает, что еще один "аргумент" для агрессии – борьба с некими нацистами в Украине, а также с натовцами (надо же как-то оправдать периодические проигрыши "второй армии мира", не выполненные задачи типа "Киев за три дня"). И здесь, по словам генерала, интересно с точки зрения антипропаганды внутри самой рф повел себя главарь ЧВК "Вагнер" – евгений пригожин. Заявляя, что его наемники не видели никого, кроме украинских воинов и малой толики интернационалистов, во время боев на Донбассе и не только.

Борьба во внутрироссийских кланах набирает обороты

Не прошла, по словам Игоря Романенко, проверку временем и попытка рф придать этой "операции" смысл как таковой, которая способствует демилитаризации Украины. Агрессору не удалось разрушить наши Силы обороны, тем самым уничтожив и наши государственность.

"Что касается "денацификации", то всё тот же пригожин говорит, что не встречал здесь нацистов. Но термин, продвигаемый кремлем, понятен. Есть исторические корни с денацификацией Германии, Австрии после Второй мировой. Вот только, в отличие от прививки от нацизма, которую делали немцам победившие государства антигитлеровской коалиции, путинский режим под денацификацией подразумевал именно истребление украинской нации, – акцентирует генерал. – Мы помним, что творилось на оккупированных территориях. Россияне входили туда уже со списками на "зачистку". Одних, по их замыслу, следовало сразу уничтожать – атошников, бывших воинов, госслужащих. Вторых – направлять в новые концлагеря, чтобы эти люди каторжным трудом "исправлялись и переосмысляли свои взгляды". Третьи – "болото", из которого можно вылепить коллаборантов. Такая подготовка говорит о том, что оккупанты были настроены именно на уничтожение украинской нации".

Но пригожин, продолжает эксперт, вдруг начинает идти против кремлевской линии. При том, что он явно может действовать исключительно с позволения путина.

"Не исключено, что Пригожин более трезво видит перспективы, чем те, кто засел в кремле и Госдуме. Он осознал, что ни регулярная армия рф, ни такие частные структуры, как его вагнеровцы, не способны покорить Украину. И начинает готовить пути отхода. Некие оправдания. Давая понять, что ВСУ вскоре начнут активно атаковать, уничтожая противника.

Борьба во внутрироссийских кланах набирает обороты. Есть разные башни кремля, далеко не однозначные. Есть пригожин с кадыровым и суровикиным. Но эту троицу не воспринимают силовые структуры, ведущие свою игру. Те же ФСБшники. В итоге суровикина, ранее командующего оккупационной армией, сделали замом начальника Генштаба – герасимова. Задвинув с приоритетной на второстепенную роль. И далее, думаю, каждого из этого трио (пригожин, кадыров, суровикин) военная группировка шойгу-герасимов попытается добить по отдельности. Возможно, последние это понимают. Отсюда и всё более острые, внесистемные высказывания того же пригожина", – предполагает Игорь Романенко.

По его мнению, вся эта возня пауков в банке закладывает основы для смены путинского режима.

"Каждый спасается, как может. шойгу и герасимов, с одной стороны, борются с пригожинской группировкой. С другой, берут с нее пример, начав формировать собственные частные армии. И это явно не столько для того, чтобы воевать против Украины, сколько – для спасения себя и своего окружения в дальнейшей борьбе внутри рф, – отмечает эксперт. – Чтобы крах государства-агрессора начался как можно быстрее, нужны последовательные действия Сил обороны Украины. И тут мы не только успешно противостоим оккупационной армии, но и имеем хорошие перспективы для дальнейшего освобождения своих земель".