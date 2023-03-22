медведев опять пугает Украину ядерным апокалипсисом (видео)

Чем дольше Украина сопротивляется россиянам, тем больше шенсы ядерной войны, считает дмитрий медведев

Зампред Совета безопасности россии дмитрий медведев сделал очередное громкое заявление касательно ядерной войны. Он считает, что поставки оружия Украине союзниками для защиты от российских обстрелов только увеличивают шансы "ядерного апокалипсиса".

Об этом он заявил во время интервью российским пропагандистам, фрагменты которого моментально разошлись по Telegram-каналам. Экс-президент россии заявил, что Украина должна была давным-давно подписать документ с россией о нерасширении НАТО, и сейчас не пришлось бы защищать своих людей и земли.

Зампред Совбеза россии заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а наоборот возросла. И шансы "ядерного апокалипсиса" возрастают каждый день.

"Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — заявил он журналистам.

Также дмитрий медведев добавил, что Украина до определенного момента "не верила и не видела степень решимости президента россии" сделать то, что агрессор сделал — напасть на Украину. Тем самым власти нашей страны якобы просчитались, ведь последствия сейчас гораздо сложнее, нежели могли быть, если бы Украина подписала с россией в декабре документ. Вероятно, речь шла о соглашении, которое россия предлагала в декабре 2021 года о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" границ Альянса к ситуации по состоянию на 1997 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в годовщину вторжения в Украину дмитрий медведев пригрозил, что россия дойдет до Польши, а оккупантов назвал "героями", которым помогает вся страна.