медведєв знову лякає Україну ядерним апокаліпсисом (відео)

Чим довше Україна чинить опір росіянам, тим більше шенси ядерної війни, вважає дмитро медведєв

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв зробив чергову гучну заяву щодо ядерної війни. Він вважає, що постачання зброї Україні союзниками для захисту від російських обстрілів лише збільшує шанси "ядерного апокаліпсису".

Про це він заявив під час інтерв’ю російським пропагандистам, фрагменти якого моментально розійшлися Telegram-каналами. Екс-президент росії заявив, що Україна мала давним-давно підписати документ з росією про нерозширення НАТО, і зараз би не довелося захищати своїх людей та землі.

Заступник голови Ради безпеки росії заявив, що загроза ядерного конфлікту не минула, а навпаки зросла. І шанси "ядерного апокаліпсису" зростають щодня.

"Кожен день поставок іноземної зброї в Україну зрештою наближає цей ядерний апокаліпсис", — заявив він журналістам.

Також дмитро медведєв додав, що Україна до певного моменту "не вірила і не бачила ступінь рішучості президента росії" зробити те, що агресор зробив — напасти на Україну. Тим самим влада нашої країни нібито прорахувалася, адже наслідки зараз набагато складніші, ніж могли бути, якби Україна підписала з росією у грудні документ. Ймовірно, йшлося про угоду, яку росія пропонувала у грудні 2021 року про "нерозширення НАТО" та "відсунення" кордонів Альянсу до ситуації станом на 1997 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у річницю вторгнення в Україну дмитро медведєв пригрозив, що росія дійде до Польщі, а окупантів назвав "героями", яким допомагає вся країна.