"Украина — часть россии": топ скандальных заявлений медведева из нового интервью

Бывший президент рф считает, что россия может с легкостью начать великую войну против Запада, если диктатора путина попытаются арестовать

Одиозный российский политик дмитрий медведев не перестает удивлять цивилизованный мир своими регулярными громкими заявлениями по поводу важнейших событий. То он грубит американцами из-за БПЛА в Черном море, то открыто угрожает Гааге, а то и в очередной раз пугает Украину и мир ядерной войной. Накануне он дал пространное интервью росСМИ, где охватил немало популярных тем — от войны с украинцами до выдачи ордера на арест владимира путина.

Учитывая количество пропагандистской чепухи, которой перенасыщен разговор медведева с журналистами, "Телеграф" решил не разбивать беседу на отдельные материалы. Предлагаем вам краткую выдержку из всего интервью, весьма ярко демонстрирующую сущность бывшего президента рф — как человека и как политика. Далее, к сожалению, дословно цитируем его изречения.

Об Украине

Украина — это вообще часть россии, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. С территориями, которые всегда были частью не просто российской империи, — это все была российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны, — так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — Великой россии, а не малой россии.

О Международном уголовном суде

Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. В чем была, например, сила Нюрнберга или Токийского трибунала и некоторых других? Это было коллективное решение. Да, это было решение Ad hoc, то есть на один раз. Но тем не менее оно выражало коллективную волю стран. А тут некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (как известно, ни РФ, ни США, ни КНР к этому сообществу стран не присоединились) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления".

Но возникает даже сугубо правовой вопрос: а на основе чего вы хотите судить иностранные государства или лидеров иностранного государства, если это государство к вам не присоединилось? И если вы не отражаете волю всего человечества по каким-то моментам, по каким-то существенным вопросам? Поэтому его компетенция для нас не то что сомнительна, она ничтожна.

О вероятном аресте путина за границей

Вот представим себе — понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да — но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.

Об отношении к Западу

У нас и так очень плохие отношения с Западным миром, ну хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше. Вот.

Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны. Рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится. Но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть — в лучший мир.

О риске применения ядерки

Угроза ядерного конфликта не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает ядерный апокалипсис.

О визите лидера КНР в Россию

Любой союз никогда не бывает абсолютно равновесным. Если говорить о нашем партнерстве, наших особых отношениях с Китаем, то здесь все хорошо. Да, Китай гораздо крупнее, чем мы, по населению и по экономике. Но у нас есть свои возможности, включая, допустим, такие, как наше постоянное членство в Совете Безопасности (вместе с Китаем тоже) или ядерный потенциал, размеры нашей страны, колоссальные запасы источников развития и так далее. То есть каждая страна здесь друг друга дополняет.

Визит это подтвердил самым недвусмысленным образом. Он прошел блестяще: продемонстрировал, выражаясь теми формулами, которые обычно используются, новый уровень отношений или стратегическое партнерство и взаимодействие между Россией и Китаем на новом этапе.