"Надо идти до Львова": медведев снова обновил главную цель российского вторжения

Чтобы россиянам не было так обидно проигрывать украинцам, политик снова придумал нового врага

Бывший президент россии дмитрий медведев уже который день отмечается неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине. В этот раз он заявил, что на украинской территории армия рф воюет с миллионным войском НАТО. По его убеждению, останавливаться оккупантам не стоит, даже если придется дойти до Киева или Львова.

Очередной поток бреда от медведева был опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула дмитрия смирнова. Политик отметил, что россиянам следует создать "санитарную полосу", которая фактически ограничит использование вооружения по отношению к российским позициям. Еще раз прозвучал и тезис о "демилитаризации".

"российская федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом — наша страна воюет с 3,6 млн армией НАТО. […] И с населением в 800 млн человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму", – заявил медведев.

Кроме этого экс-глава кремля убежден: россии необходимо "достичь всех целей", которые были поставлены перед участием в войне. Сюда он относит и "демилитаризацию" Украины, и вытеснение придуманных им же иностранных наемников как можно дальше. В целом, россиян готовят к затяжному конфликту, о чем свидетельствуют дальнейшие слова медведева — о действиях в случае, когда предыдущих усилий "будет недостаточно".

"Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", — резюмировал путинский пособник.

Подобное заявление кремлевского политика вызвало большой резонанс в соцсетях. В большинстве своем украинцы лишь смеются и вспоминают медведевую любовь к алкоголю, в которой политик давно подозревается.

Следует отметить, что пугает несуществующей мощью россии медведев не только Украину. Недавно досталось и Америке – после инцидента с ущербом БПЛА над Черным морем.

Телеграф также писал, с чем может быть связана столь агрессивная риторика политика. Свою оценку его заявлениям дал директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала.