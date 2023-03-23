Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" рассказал, о чем свидетельствует истерика бывшего президента рф

Бывший российский президент дмитрий медведев, являющийся в данный момент зампредседателя Совбеза рф, в новом интервью росСМИ выдал очередную порцию бреда – о войне (якобы виноват исключительно Запад, который не согласился на российские требования по переделу мира), об Украине (которая, по логике медведева, является частью россии), об ордере на арест путина, а также о сближении с Китаем.

Кроме того, сыпал очередными ядерными угрозами.

С моей точки зрения, эта истерика – свидетельство того, что визит Си Цзиньпина в Москву не дал рф того, на что она рассчитывала.

Мы видим действительно нервную реакцию. Попытку очередного блефа, шантажа. Намерения показать россию такой, какой она на самом деле не является. Эта война показала, что вся мощь и якобы величие рф – просто мыльный пузырь. Некоторое время этот блеф работал. Запад опасался россии, шел на определенные уступки. Но спустя год широкомасштабной войны, в которой ВСУ уже не раз громили россиян, всё стало ясно. И никто уже на российский шантаж и блеф не поведется. Ни Запад, ни Восток. Что и показал визит Си Цзиньпина, который вел себя как хозяин. И не дал российскому руководству ни оружия, ни чего-то еще, что оно явно выпрашивало. Всё это, похоже, эмоционально повлияло на и без того неуравновешенного в последнее время медведева. Отсюда – такие заявления.

Впрочем, медведев и так в последние годы не отличается здравыми рассуждениями. А особенно – в последний год, когда бьет рекорды в угрозах и в оскорблениях всех и вся.

Я думаю, медведев, хоть это выглядит зачастую неубедительно и даже смешно, пытается играть роль этакого "ястреба" в российской политической элите. Пробует позиционировать себя именно так. Скорее всего, подобным образом подчеркивает свою поддержку путину. Постоянно отзывается о нём не просто лестно, а откровенно подобострастно. Возможно, пытаясь так сохранить хоть какие-то посты и иметь доступ к кремлевскому корыту. Поговаривали, что в свое время медведева отправили в отставку с поста главы правительства за злоупотребление алкоголем и не только… Возможно, еще и поэтому он ведет себя именно так.

Впрочем, мне кажется, что на немалую часть руководства рф (к которой относится и медведев) течение российско-украинской войны (точно не по плану агрессора) влияет очень негативно. Они настолько оторваны от реальности, что у них, такое впечатление, всё отчетливее проявляются признаки шизофрении. Когда человек сам что-то придумал, а потом начал свято верить в это самое – придуманное. И медведев для специалистов в этой отрасли (психическое расстройство и так далее) был бы хорошим экспонатом, пациентом для изучения легкой (в лучшем случае) формы шизофрении.