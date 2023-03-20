Куда вам нападать на Гаагу: у Зеленского посмеялись над новыми угрозами медведева

В заявлениях медведева, ожидаемо, логики не нашлось

В Украине ответили на очередные нелепые "страшилки" бывшего президента россии дмитрия медведева, который разугрожался ракетными ударами в адрес судей Международного суда. В Офисе президента обратили внимание на реальную "мощь" россиян.

Об этом написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк намекнул на то, что прежде, чем угрожать всему миру своими ударами, российской армии следует обратить внимание на свои реальные, а не выдуманные успехи. Ведь "вторая армия мира" уже пол года не может захватить украинский город-крепость Бахмут, в котором наши герои ежедневно отбивают орды, прущих на убой солдат рф.

"Российская военная логика в одном предложении: "Мы могли бы взять Киев, Варшаву, Берлин и Гаагу в добавок всего за 3-4 дня… Но пошли через Бахмут". Бахмут – город героев", — сказал Подоляк.

Напомним, что 20 марта дмитрий медведев у себя в Telegram-канале разразился сообщением, в котором заявил про неэффективность системы международного права и ее обрушение. МУС он и вовсе назвал "говенным", а в добавок к этому пригрозил судьями ракетным ударом по зданию суда.

Ранее мы писали, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина. Благодаря этому решению российский диктатор стал невыездным, а в кремле начался целый "пожар" из истерик пропагандистов и политиков.