Куди вам нападати на Гаагу: у Зеленського посміялися з нових погроз медведєва

У заявах Медведєва, очікувано, логіки не знайшлося

В Україні відповіли на чергові безглузді "страшилки" колишнього президента росії дмитра медведєва, який погрожував ракетними ударами на адресу суддів Міжнародного суду. В Офісі президента звернули увагу на реальну "потужність" росіян.

Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Подоляк натякнув на те, що перш ніж загрожувати всьому світу своїми ударами, російській армії слід звернути увагу на свої реальні, а не вигадані успіхи. Адже "друга армія світу" вже півроку не може захопити українське місто-фортецю Бахмут, в якому наші герої щодня відбивають орди солдатів росії, що пруть на забій.

"Російська військова логіка в одному реченні: "Ми б могли взяти Київ, Варшаву, Берлін та Гаагу в додаток всього за 3-4 дні… Але пішли через Бахмут". Бахмут – місто героїв", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що 20 березня дмитро медведєв у себе в Telegram-каналі вибухнув повідомленням, в якому заявив про неефективність системи міжнародного права та її обвалення. МКС він взагалі назвав "говенним", а на додаток до цього пригрозив суддями ракетним ударом по будівлі суду.

Раніше ми писали, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. Завдяки цьому рішенню російський диктатор став невиїзним, а в кремлі почалася ціла "пожежа" з істерик пропагандистів та політиків.